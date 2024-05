OM ‍: Une vidéo gênante de Faris Moumbagna sort

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Quelle attaque aura l'OM la saison prochaine ? Cela fait partie des questions que les supporters peuvent se poser. Et les prestations de Faris Moumbagna, même pour un jeu télévisuel, ne rassurent personne.

La saison est malheureusement terminée à l’Olympique de Marseille alors que se joue ce mercredi soir la finale de l’Europa League où l’Atalanta Bergame se trouve après avoir sorti les Marseillais. Pas de finale de Coupe de France non plus et pas de Coupe d’Europe pour la saison prochaine. Les intérêts vont surtout se concentrer sur le mercato à venir, avec l’ambition pour Pablo Longoria de construire un effectif plus homogène et plus régulier que les années précédentes. C’est ce qu’a confié le président espagnol en marge de la fin de la saison. Le problème, c’est que les derniers recrutements effectués par le dirigeant marseillais n’arrivent vraiment plus à convaincre grand monde.

Un début de séquence inquiétant

Cet hiver, pour aider l’attaque de l’OM, Faris Moumbagna a été recruté. S’il a réussi à inscrire quelques buts importants, le Camerounais a tout de même choqué par sa qualité technique très moyenne. Sa conduite de balle fait se hérisser les poils des supporters du Vélodrome, et son jeu en remise est rarement un cadeau pour son coéquipier. Cela a bien sur provoqué des railleries qui ne risquent pas de s’estomper avec la vidéo publiée récemment sur le joueur marseillais. En effet, dans un jeu pour une télévision asiatique, Moumbagna devait essayer de faire le plus de « tours du monde » en 30 secondes. Le bilan est de trois, avec un départ catastrophique ou le simple fait de lever la balle s’est avéré plus compliqué que prévu.

Certes, il s’agissait d’un simple jeu et non pas d’un match officiel ou d’un entrainement, et le Camerounais n’a pas été recruté pour sa finesse technique, mais les commentaires ont été sans pitié pour l’attaquant de l’OM. Pour beaucoup, ce niveau technique est assez affligeant, et indigne d’un footballeur pro, encore plus s’il aspire à jouer un rôle important à Marseille. A Faris Moumbagna, qui ne devrait pas partir cet été, de leur montrer qu'il peut tout de même être très utile à son nouveau club avec d'autres qualités.