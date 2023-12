OM ‍: Un défenseur allemand attendu au mercato d'hiver ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Cet été, Pablo Longoria a réalisé un joli coup à prix cassé en s’attachant les services de Michael Murillo en doublure de Jonathan Clauss à droite. L’idée du président de l’OM est d’en faire de même avec un latéral gauche cet hiver.

Utilisé avec parcimonie par Gennaro Gattuso, le latéral droit panaméen Michael Murillo n’a jamais déçu lorsque son entraîneur a fait appel à lui. Défenseur polyvalent, droitier mais capable de dépanner à gauche, Murillo est l’une des belles trouvailles de Pablo Longoria lors du dernier mercato estival pour moins de 2 millions d’euros. A en croire les informations du Quotidien du Sport, le président de l’Olympique de Marseille souhaite profiter du mois de janvier pour dénicher un joueur à moindre coût mais cette fois pour doubler réellement le poste de Renan Lodi à gauche.

Mehdi Benatia reçoit son premier coup de pression à l'OM https://t.co/qrB47660df — Foot01.com (@Foot01_com) December 5, 2023

Et le média indique que Pablo Longoria est en passe de réussir son coup puisque l’état-major du club phocéen a ciblé le défenseur allemand du club de Philadelphie en MLS, Kai Wagner. Capable d’évoluer au poste de latéral gauche mais aussi de milieu gauche au besoin, Wagner arrive en fin de contrat et sera donc libre de s’engager dans le club de son choix au mois de janvier. Une belle affaire pour Pablo Longoria, qui a toujours assumé la stratégie de dépenser beaucoup d’argent sur les titulaires (Clauss, Renan Lodi, Kondogbia, etc) mais qui aime se composer un banc avec des joueurs à prix relativement bas. Reste maintenant à voir si ce dossier se confirmera dans les semaines à venir alors que le mercato hivernal devrait être très agité à Marseille. Et pour cause, plusieurs joueurs vont partir à la Coupe d’Afrique des Nations, de Sarr à Harit en passant par Ounahi et Ndiaye. Dans le secteur offensif, Pablo Longoria et Mehdi Benatia vont donc devoir recruter quelques joueurs afin de compenser ces absences temporaires.