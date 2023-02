OM : Tudor transforme le business de Longoria en or

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Auteur d’une incroyable saison, l’Olympique de Marseille peut légitimement ambitionner de jouer le titre en Ligue 1 tout en visant la Coupe de France. Une haute ambition menée par deux hommes clés : Igor Tudor et Pablo Longoria.

Même si les Parisiens ou les Lyonnais n’aiment pas forcément dire du bien de l’OM, tous les suiveurs du football français s’accordent à dire que Marseille travaille bien sous la direction de Pablo Longoria. La preuve en est avec les résultats actuels, l’OM restant sur 10 matchs sans défaite depuis début novembre. Encore en lice en Coupe de France avec un Classique à jouer contre le PSG au Vélodrome la semaine prochaine, Marseille est surtout pleinement inscrit dans la course au titre, à cinq points de Paris après 21 journées. Et si le club phocéen est en train de revenir dans le haut du panier, c’est grâce à Longoria, qui a réalisé un nouveau mercato de grande classe avec les arrivées de Ounahi, Malinovskyi et Vitinha. Mais aussi grâce à Igor Tudor, qui a des résultats plus que probants depuis son arrivée l’été dernier, et ce malgré les doutes des supporters. Et si l’OM marche à plein régime actuellement, c’est parce que ces deux hommes forts se complètent, comme l’explique Patrick Juillard.

« On prend du plaisir à regarder l’OM »

« Il y a un climat de sérénité à Marseille. Tudor a fait taire les critiques. Personne n’a envie de le contredire. Il est peut-être moins affectif que Sampaoli, il est peut-être moins romantique et fou que Bielsa. Mais ça marche, c'est régulier, c'est efficace et on prend du plaisir à regarder l’OM. L’équipe propose du spectacle. Tudor, ce n’est peut-être pas l’aspiration profonde des Marseillais en tant qu’entraîneur et de style. Mais pour l'instant, c'est parfait. Après, pour Longoria, les joueurs sont des actifs. Il n'y a rien à dire, il est doué et habile dans la gestion du mercato. Longoria, il cherche à vendre des joueurs pour en acheter d’autres. Il continue de construire le puzzle. La construction est harmonieuse, mais il ne faut pas faire 2-3 erreurs qui pourraient plomber les choses… Pour le moment, il n’y a pas beaucoup de mauvais choix. Et quand ça ne marche pas, comme avec Bakambu ou Suarez, il trouve des solutions pour changer la mauvaise pièce », a lancé le consultant d’Europe 1, qui pense que Frank McCourt a fait le bon choix en mettant Longoria à la place de Jacques-Henri Eyraud en février 2021. A l'heure actuelle, il n'y a pas grand monde pour le contredire à ce sujet.