OM : Steve Mandanda, triste fin pour la légende

Par Alexis Rose

Refroidi par la saison qu’il vient de vivre en concurrence avec Pau Lopez, Steve Mandanda va avoir une franche discussion avec la direction de l’Olympique de Marseille en vue du prochain mercato estival.

Steve Mandanda est encore sous contrat jusqu’en 2024 au sein du club phocéen. Mais rien n’indique que le gardien français sera encore à Marseille la saison prochaine. Car après avoir subi une grosse concurrence avec Pau Lopez, le portier de 37 ans ne souhaite pas revivre un deuxième exercice similaire. C’est en tout cas ce qu’explique le journal L’Equipe ce lundi : « Après une saison difficile où il a mal vécu son déclassement initial, sur la forme au moins, Steve Mandanda a déjà prévenu en privé qu'il n'en vivrait pas une seconde pareille. Le gardien et capitaine de l'OM entend avoir des éclaircissements de la part du staff et de la direction sur leurs intentions à son sujet ». Sachant qu’il veut participer à la Coupe du Monde 2022 avec l’équipe de France, après avoir perdu sa place derrière Lloris, Maignan et Areola, Mandanda veut repartir dans un projet où il sera un titulaire indiscutable.

Mandanda pisté par Nice et Rennes

Comme annoncé par @MohamedTERParis Rennes fait d’un gardien cet été sa priorité. Lecomte ciblé, tout comme Mandanda et Walter Benitez. @bleuarmorique — François Rauzy (@RauzyFrancois) May 22, 2022

Si jamais Pablo Longoria ne peut pas lui promettre cela, sachant que Pau Lopez demandera aussi du temps de jeu pour rester, Mandanda n’hésitera donc pas à faire ses valises. Alors qu’il considère toutes les éventualités, que ce soit une retraite sportive anticipée ou un dernier défi ailleurs, le champion du monde a déjà plusieurs pistes pour le prochain marché des transferts. En effet, selon Foot Mercato, Nice rêve toujours de faire Mandanda. Après avoir échoué dans cette quête-là l’hiver dernier, Julien Fournier, le directeur exécutif de l’OGCN, fait tout son possible pour attirer Il Fenomeno. À la recherche d’un nouveau gardien pour la saison prochaine, Rennes est aussi sur le coup. Autant dire que si l’OM veut garder Mandanda, il va falloir que Longoria pousse Jorge Sampaoli à faire un choix entre ses deux gardiens.