Par Corentin Facy

Dans une story sur Instagram, l’attaquant marseillais Faris Moumbagna a partagé une chanson dans laquelle Daniel Riolo est invectivé. Ce que le journaliste de RMC ne comprend pas du tout.

Faris Moumbagna contre Daniel Riolo, c'est le clash inattendu du mois de mars à l’Olympique de Marseille. Il y a un mois, le journaliste de RMC avait relayé l’avis de certains agents à l’égard de l’attaquant camerounais. Les échos n’étaient pas favorables, au contraire, Faris Moumbagna ayant été décrit comme un attaquant « ultra-flippant » à l’antenne. Auteur de deux buts et d’une passe décisive en six matchs depuis son arrivée à Marseille, le buteur de 22 ans n’a pas oublié les critiques relayées par Daniel Riolo à son encontre et s’est attaqué au journaliste en partageant sur Instagram une musique de Booba et de SDM dans laquelle le journaliste de l’After Foot est invectivé.

OM : Moumbagna répond à l’humiliation de Riolo, c’est le clash https://t.co/1voN9IclK6 — Foot01.com (@Foot01_com) March 6, 2024

Mais sur son compte X ce mercredi, Daniel Riolo a fait savoir qu’il ne comprenait pas vraiment l’origine de ce clash puisque selon lui, il n’a jamais directement critiqué Faris Moumbagna. « Moi ça m’amuse pas mal les chansons et les messages mais là j’avoue je ne comprends pas. Je n’ai jamais parlé de Moumbagna… c’est quoi le problème ? Une fois j’ai cité des gens qui parlaient de lui. Mais moi 0 avis sur lui… il s’est laissé abuser par les idiots du réseau le pauvre » a publié le journaliste avant de conclure, plus offensif.

Daniel Riolo se défend d'avoir critiqué Faris Moumbagna

« Ca s’appelle une citation … répéter ce que d’autres ont dit … c’est quoi le souci ? Mais à peine arrivé en France le mec insulte déjà un journaliste pour rien. Bravo. Ça en dit long sur son intelligence… curieux de voir sa carrière du coup à ce crack » s’est amusé en riant sans doute un peu jaune Daniel Riolo. Rappelons qu’il y a quelques semaines, Jean-Michel Larqué s’était également attaqué à Faris Moumbagna sur RMC et de manière bien plus virulente que Daniel Riolo puisque l’ancien commentateur de TF1 avait comparé le physique de l’attaquant camerounais à celui d’un joueur de District… après un seul match de ce dernier à Marseille.