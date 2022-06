OM : Rennes insiste, Mandanda a rencontré Genesio

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Mécontent de sa situation à l’Olympique de Marseille, Steve Mandanda n’écarte pas l’hypothèse d’un départ cet été. Le gardien marseillais intéresse le Stade Rennais, dont l’entraîneur Bruno Genesio s’est déplacé pour le rencontrer en personne.

Pour Steve Mandanda, une nouvelle saison dans ces conditions n’est pas envisageable. Le gardien emblématique de l’Olympique de Marseille a mal vécu la cohabitation avec Pau Lopez, qui a disputé la grande majorité des matchs de Ligue 1. La fin d’exercice a bien été favorable au Français. Il n’empêche que l’ancien Havrais s’interroge et n’écarte pas l’hypothèse d’un départ cet été, sachant que le Stade Rennais a manifesté son intérêt.

Le club breton, déçu des performances d’Alfred Gomis, et dont le portier numéro 2 Dogan Alemdar n’a pas l’expérience suffisante, a en effet envoyé son entraîneur Bruno Genesio lors d’un entretien révélé par le journaliste François Rauzy. « Une petite info sur ce profil, même si elle date d'il y a quelques semaines maintenant, donc je ne sais pas ce qui s'est passé depuis, mais sachez que Steve Mandanda a vu Bruno Genesio, a confié le spécialiste de France Bleu Armorique lors d’un space. Ils se sont rencontrés dans le sud de la France. Donc je pense que c'est un profil qui doit plaire à Bruno Genesio. »

Mandanda devrait baisser son salaire

« Après, est-ce que c'est faisable pour autant ? Et est-ce que ce sera fait par le club ? C'est autre chose, a nuancé le journaliste. Parce qu'il y a quand même un gros salaire pour Steve Mandanda qui devra sûrement baisser ses émoluments si il veut venir du côté du Stade Rennais. Mais moi j'aime bien cette idée d'avoir un gardien très expérimenté pour à la fois accompagner Dogan (Alemdar), et qui a quand même des qualités et qui est capable de tenir le poste. » Il s’agirait d’un rebond intéressant pour Steve Mandanda, toujours performant à Marseille.