OM : Reims, Nîmes, EAG… Marseille y trouvera son bonheur au mercato

Dans : OM, Mercato.

Avant même de savoir s’il disputera une coupe d’Europe la saison prochaine, l’Olympique de Marseille se sait attendu au tournant cet été.

Déjà agacés par les résultats de la saison, les supporters seront probablement exigeants sur les choix des recrues. Il faut dire que le recrutement du dernier mercato estival n’a pas vraiment donné satisfaction. Si Duje Caleta-Car a eu besoin de quelques mois pour s’adapter, Kevin Strootman et Nemanja Radonjic continuent de décevoir. C’est pourquoi le journaliste Romain Canuti conseille un changement de stratégie. Selon lui, l’OM devrait plutôt se concentrer sur des valeurs sûres du championnat français.

« Je me suis penché sur des profils de recrutement made in Ligue 1 pour l’OM la saison prochaine. L’été dernier, le club a tenté des paris uniquement à l’étranger avec Radonjic, Caleta-Car et Strootman. Cela n’a pas marché mais il faut être honnête : on voulait tous ce recrutement, a reconnu notre confrère du Phocéen. Au prochain mercato, on pourrait se pencher sur des jeunes de Ligue 1. »

Le profil idéal de Romain Canuti

« Mais plus que des jeunes pépites, ce que je veux moi, c’est des mecs dans la force de l’âge, qui ont entre 24 et 27 ans, qui n’ont pas des noms ronflants mais qui peuvent renforcer ton effectif, a-t-il décrit. Sans aller chercher des joueurs qui ont 30 ans, il y a des joueurs intéressants en L1 comme Edouard Mendy, Pedro Rebocho, Denis Bouanga… » Cela tombe bien, les trois éléments cités ont été annoncés dans le viseur de l’OM ces derniers mois.