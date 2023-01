OM-PSG : Rongier surclasse Verratti, Riolo lance un gros débat

Jamais tendre avec Marco Verratti, Daniel Riolo a trouvé un nouveau moyen de s’en prendre à l’Italien. Pour le journaliste, le Marseillais Valentin Rongier surclasse désormais le milieu du Paris Saint-Germain.

Daniel Riolo s’est trouvé un nouveau chouchou en Ligue 1. Vous l’aurez deviné, il ne s’agit pas de Marco Verratti. Le chroniqueur de RMC prend toujours un malin plaisir à s’attaquer à l’Italien du Paris Saint-Germain. Selon lui, le nouveau talent de notre championnat s’appelle Valentin Rongier. Il y a quelques jours, Daniel Riolo avait encensé le milieu de l’Olympique de Marseille qu’il verrait bien en équipe de France à la place du Bianconero Adrien Rabiot.

« Depuis qu’il est arrivé à l’OM, je pense que c’est un très bon joueur, sous côté, estimait l’éditorialiste. Il a fait une très bonne saison l’année dernière et cette saison, il est encore très bon. Rien ne m’étonne dans ce que dit Tudor de lui, je pense la même chose et comme il n’a pas la gueule du footballeur moderne, son image ne le sert pas, mais c’est un très bon joueur. Pour moi, il n’a rien de moins que Rabiot. » Mieux, le journaliste le place nettement au-dessus de Marco Verratti.

Un « spécialiste » du football a donc dit à l’antenne que Rongier et meilleur que Verratti ? 🤣



Un peu plus d’ « Estelle Midi » et un peu moins de football à la radio s’il vous plaît Monsieur Riolo…