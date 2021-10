OM-PSG : La commission de discipline donne rendez-vous le 17 novembre

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Après les incidents du match OM-PSG, dimanche au Vélodrome, la commission de discipline de la LFP s'est donnée du temps.

L’Olympique de Marseille n’échappera pas à des sanctions suite au choc face au Paris Saint-Germain, lequel s’est déroulé de manière plutôt courtoise sur le plan sportif. Mais entre les jets de bouteilles, briquets et chargeurs de batterie sur les joueurs du PSG, et notamment de Neymar, l’intervention d’un supporter mineur sur la pelouse, et l’usage en masse de fumigènes, sans parler des sérieux incidents aux portes du stade, il était évident que la commission de discipline allait avoir besoin de temps avant de trancher dans le vif. Et ce mercredi soir, le gendarme du foot s’est accordé trois semaines supplémentaires pour décider, sans toutefois prendre des mesures conservatoires.

L'OM va devoir attendre jusqu'au 17 novembre

« Au regard des incidents intervenus pendant la rencontre Olympique de Marseille – Paris Saint-Germain (11ème journée de Ligue 1 Uber Eats), la Commission de Discipline de la LFP décide de mettre le dossier en instruction. Les décisions seront rendues à l’issue de la séance du mercredi 17 novembre 2021 au cours de laquelle l’instructeur remettra son rapport », indique la commission de discipline. Outre un ou plusieurs matchs à huis clos, l’OM peut craindre aussi la perte d’un point au classement de Ligue 1.