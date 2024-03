OM-PSG ‍: Gigot de retour, Balerdi toujours incertain

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’incertitude continue de planer sur les joueurs à la disposition de Jean-Louis Gasset pour le choc entre l’OM et le PSG dimanche soir au Vélodrome. Ce devrait être bon pour Samuel Gigot, mais un doute continue d’entourer la participation de Leonardo Balerdi.

Décimé par les blessures, l’Olympique de Marseille espère enregistrer quelques retours importants dans son effectif à 48 heures du choc face au Paris Saint-Germain en Ligue 1. Blessé à l’épaule depuis plusieurs semaines, Samuel Gigot devrait bel et bien être à la disposition de Jean-Louis Gasset. Le défenseur de 30 ans s’est entraîné avec le groupe ce vendredi matin selon La Provence, ce qui laisse penser qu’il sera apte et titulaire dimanche soir. Touché avec sa sélection, Ulisses Garcia est lui aussi présent à la séance collective, un retour important pour l’OM dans un secteur de jeu où Jonathan Clauss et Amir Murillo sont eux forfaits à coup sûr. Enfin, l’incertitude plane autour des présences de trois joueurs : Pape Gueye, Jean Onana et surtout Leonardo Balerdi, défenseur en forme de l’Olympique de Marseille depuis le début de la saison. Les trois joueurs ne se sont pas entraînés et sont restés en salle, ce qui ne veut pas dire qu’ils sont forfaits mais à ce jour, ils demeurent très incertains pour le Classique.