OM ‍: Payet regarde son armoire à trophées et lâche une larme

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Dimitri Payet a dû quitter l'OM à contre-coeur l'été dernier pour rejoindre Vasco de Gama. L'ancien Phocéen a néanmoins programmé de revenir sur la Canebière dans le futur.

La saison passée, Dimitri Payet ne rentrait pas dans les plans d'Igor Tudor. L'ancien Nantais n'a presque pas joué et a été progressivement poussé vers la sortie. De quoi en traumatiser plus d'un à Marseille, dont le principal concerné. L'été dernier, Payet a pris la décision de partir et de rejoindre le Brésil. Avec Vasco de Gama, le vice-champion d'Europe 2016 reprend du plaisir même si la cicatrice d'être parti de l'OM reste encore douloureuse. Surtout qu'à Marseille, Payet n'aura pas eu la chance de remporter un trophée malgré une finale en Ligue Europa en 2018.

Payet, un regret majeur le hante

Lors d'un entretien accordé à La Provence, l'ancien International français n'a pas manqué de nostalgie en parlant de l'OM et des chances gâchées, même s'il est apparu reconnaissant de l'amour qu'on lui a donné. « Merci pour tout l'amour, merci aussi pour toute la haine que vous m'avez donnés, ça m'a permis, parfois, de me réveiller. Merci de m'avoir célébré après chaque but, chaque geste. Ces bruits me manquent sur certaines actions, certains tirs. Merci de m'avoir permis de grandir, d'avoir pris soin de moi et de ma famille. Je vous suis reconnaissant à vie. J'ai passé des années exceptionnelles en tant que joueur et en tant qu'homme, j'ai des souvenirs plein la tête dans ce stade. Je sais que les années, les joueurs, les entraîneurs, les présidents passent, mais ce peuple olympien sera toujours là. (...) J'ai vraiment pris conscience de ce qu'était le Vélodrome l'année dernière parce que j'étais sur le banc et que j'avais le temps d'observer ce qui se passait dans les tribunes. Je me suis dit : Quand même, on a un stade de malade. (...) Ma plus grande fierté à l'OM ? Le parcours jusqu'en finale de l'Europa League. Cette année-là, on avait réconcilié l'OM et ses supporters avec la Coupe d'Europe. La cicatrice de cette finale et de cette blessure, qui fait que je ne suis pas allé au Mondial, ne s'est pas refermée non plus. Tu dois vivre avec, c'est ce que je fais. Le grand regret est de ne pas avoir gagné quelque chose avec ce club, après toutes ces années », a livré le meneur de jeu désormais à Vasco de Gama. A noter que Payet a aussi annoncé que sa reconversion au club était programmée, mais pas forcément en 2025. Cela dépendra de la date de la fin de carrière du joueur tricolore, âgé de 36 ans.