OM ‍: Pau Lopez est bidon, Matt Pokora exige son départ

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Héros de l’OM en Europa League jeudi soir, Pau Lopez s’est montré en grande difficulté à Toulouse dimanche, où sa responsabilité est directement impliquée sur les deux buts encaissés par son équipe.

Jeudi soir, Pau Lopez était le héros de l’Olympique de Marseille après la qualification en demi-finale face à Benfica au Vélodrome. Infranchissable durant le match, le gardien espagnol s’est montré déterminant pendant les tirs au but. Dimanche soir à Toulouse, l’ancien portier de l’AS Roma a été récompensé avec le brassard de capitaine en raison des absences de Samuel Gigot, Chancel Mbemba ou encore Geoffrey Kondogbia et Valentin Rongier. Cela ne lui a toutefois pas porté chance. Et pour cause, Pau Lopez n’est pas clair sur les deux buts encaissés par Marseille au Stadium.

La magnifique double parade de Pau Lopez qui permet à l'OM de rester dans le match ! 🥵#SLBOM | #UEL pic.twitter.com/OJ2ujnQOMC — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 18, 2024

En fin de première mi-temps, il se déchire totalement sur sa sortie aérienne et offre sur un plateau le but de l’égalisation à Nicolaisen. Sur le second but, il est totalement impuissant sur la belle frappe de Yann Gboho, puissante certes mais pas inarrêtable pour le gardien d’un club de haut de tableau. Chez les supporters marseillais, la frustration est de plus en plus grande devant les prestations en dent de scie de Pau Lopez, capable du pire et du meilleur. Le match à Toulouse est celui de trop pour Matt Pokora, grand supporter de l’OM, mais plus vraiment de Pau Lopez comme il l’a fait savoir sur son compte X.

Trop irrégulier, Pau Lopez doit quitter l'OM

« Pau Lopez ce soir... La sortie sur le premier but il avait l’immunité Benfica mais là encore le but au premier poteau mama… Et tu vas avoir des mickeys ici qui vont me dire il a fait 5 très bons matchs dans la saison alors ça leur suffit pour oublier les 15 autres BIDONS » a publié le chanteur, très déçu par la performance de Pau Lopez face aux Violets dimanche soir. Un avis partagé par le compte communautaire @TeamOM_Officiel, qui salue la mentalité hors pair du joueur, mais qui réclame également son départ à la fin de la saison. « Aucun débat possible à son sujet : homme et coéquipier hors pair, mais gardien de but incompatible avec l'ambition qui est celle du club. Il doit partir cet été... » réclame le compte des supporters de l’OM. Une réflexion est d’ailleurs menée en interne pour savoir si Pau Lopez doit rester à la fin de la saison, ce qui est de moins en moins certain puisque le club phocéen a identifié Guillaume Restes, opposé dimanche à l’OM, comme un potentiel successeur du gardien espagnol dans l’optique de la saison prochaine.