OM ‍: Pablo Longoria supprime un emploi fictif à Marseille

Par Corentin Facy

Conseiller officiel de Pablo Longoria depuis plus d’un an, Jean-Pierre Papin a vu ses prérogatives évoluer il y a quelques jours à l’OM.

S’il aura toujours l’opportunité de chuchoter à l’oreille de Pablo Longoria, Jean-Pierre Papin s’est vu confier une nouvelle mission à l’Olympique de Marseille. En effet, l’ex-attaquant du club phocéen a été nommé entraîneur principal de l’équipe réserve, actuel lanterne rouge de son groupe de National 3. Une mission périlleuse pour « JPP », qui va devoir redresser une équipe bien mal en point et qui reste sur cinq matchs de suite sans victoire dont quatre défaites. Au micro du Phocéen, le journaliste marseillais Romain Hearing a évoqué ce thème et selon lui, la nomination de Jean-Pierre Papin à la tête de l’équipe réserve de l’OM est une bonne chose. En partie car cela va permettre au Ballon d’Or 1991 de retrouver les terrains et un rôle plus utile au sein du club phocéen. Car pour Romain Hearing, Jean-Pierre Papin avait sans doute une influence très limitée en tant que conseiller de Pablo Longoria, quand on sait à quel point le président de l’OM a une forte directive et aime décider seul.

« Papin envoyé avec l’équipe réserve, ce n’est pas lié à un souci avec Gattuso, tout comme il n’y avait pas de problème entre Papin et Marcelino ou Tudor. Jean-Pierre Papin est une légende de l’Olympique de Marseille, la réserve n’avait plus de coach, il faut le voir comme ça. Vous savez quand vous êtes conseiller d’un président comme Pablo Longoria… ok, vous pouvez lui donner deux ou trois conseils. Mais il n’y a pas une grande marge de manœuvre non plus. Je pense que JPP avait envie de regoûter au coaching, à la jeunesse, au banc de touche. Et donc je pense que c’est bien pour lui et pour nous. De toute façon, il ne peut pas faire pire que ce qu’il y avait. Si la réserve reste en N3, ils seront contents de Jean-Pierre Papin. Mais honnêtement, quelle importance cette équipe réserve puisque les meilleurs jeunes de l’OM jouent avec les U17 et les U19 » a commenté Romain Hearing, qui aurait d’ailleurs pu ajouter qu’avec la nomination de Mehdi Benatia en tant que conseiller sportif, Jean-Pierre Papin aurait eu un rôle encore moins important en restant uniquement conseiller de Pablo Longoria. Voyons maintenant si l’ancien attaquant de l’OM et de l’AC Milan parviendra à relancer sa carrière d’entraîneur sur le banc de la réserve du club phocéen.