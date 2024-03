OM ‍: Pablo Longoria s'énerve et cible les joueurs

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Après avoir enchainé les victoires, l’OM a subi un sérieux coup d’arrêt à Rennes dimanche, trois jours après sa défaite sans conséquence sur la pelouse de Villarreal en Europa League.

De retour dans la course au top 4, l’Olympique de Marseille espérait enchainer dimanche sur la pelouse d’un concurrent direct, Rennes. Les hommes de Jean-Louis Gasset ont toutefois payé leurs efforts consentis jeudi à Villarreal pour se qualifier en quart de finale de l’Europa League et se sont inclinés au Roazhon Park (2-0) sans être largement dominé mais sans non plus donner l’impression de pouvoir obtenir un résultat positif contre l’équipe de Julien Stéphan. Après la rencontre perdue face à Rennes, l’argument de la fraicheur physique a été mis sur la table, un discours qui déplait fortement à l’état-major de l’Olympique de Marseille et en premier lieu au président Pablo Longoria. A en croire les révélations de RMC, le président olympien a horreur de voir cette excuse dans la presse ou dans la bouche de ses joueurs ou de son entraîneur.

Longoria ne digère pas cette excuse

L’OM faible avec les forts, les stats sont humiliantes https://t.co/PutlrexL8E — Foot01.com (@Foot01_com) March 18, 2024

Et pour cause, le board de l’OM estime que la fatigue due à l’enchainement des matchs n’est pas une excuse dans les grands clubs, qui ont tous le même calendrier avec des matchs de championnat le week-end et des affiches de Ligue des Champions ou d’Europa League en semaine. De plus, Pablo Longoria avait l’espoir que les joueurs soient capable de donner un supplément d’âme et de puiser dans leurs réserves, juste avant la trêve internationale. Cela n’a pas été le cas et l’OM n’a pas réussi à profiter des failles d’un Stade Rennais loin d’être éblouissant dimanche après-midi, ce qui a grandement déçu le président espagnol de 38 ans. Comme le disait Jonathan Clauss dès le coup de sifflet final, la trêve arrive à pic, notamment pour les joueurs qui ne sont pas en sélection et qui vont bénéficier d’un repos complet jusqu’à mercredi midi. Ensuite, ce sera l’heure de la reprise avant un calendrier surchargé au mois d’avril avec des affiches de très haut niveau tous les trois jours contre des adversaires tels que Benfica deux fois, le PSG, Lille ou encore Nice.