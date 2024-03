OM ‍: Pablo Longoria reçoit une offre affreuse

Dans : OM.

La cote de Joaquin Correa à l'OM ne risque pas de remonter avec la divulgation de son énorme salaire. L'Inter Milan, où le joueur a de grandes chances de revenir l'été prochain, essaye de le glisser de force à Marseille sur la durée.

Avec l’apparition de la grille des salaires de l’OM cette semaine, le nom de Joaquin Correa est revenu sur toutes les bouches sur le Vieux Port. Le fait que le joueur argentin soit parmi les mieux payés du club avec 15 matchs disputés, aucune passe décisive et aucun but et surtout un rendement inexistant sur le terrain, horripile les suiveurs du club provençal. Surtout que Pablo Longoria devra donner un gros chèque à l’Inter Milan, de l’ordre de 13 millions d’euros, si jamais l’OM se qualifie pour la Ligue des Champions. Une option convenue lors de son prêt et qui se convertira automatiquement si jamais Marseille termine fort sa saison en Ligue 1. Si ce n’était pas le cas, nul doute que Pablo Longoria ne donnera pas suite à cette expérience et renverra rapidement le milieu offensif en Lombardie.

L’Inter Milan en est bien conscient, et selon la Gazzetta dello Sport, un effort pourrait être fait côté italien afin de favoriser son recrutement par l’OM, même si en cas de non-qualification en Ligue des Champions. Le club transalpin baisserait alors l’addition à 10 millions d’euros pour recruter définitivement Joaquin Correa. Une offre qui ne risque pas de faire sauter Pablo Longoria de joie, lui qui se rend bien compte que l’acclimatation de l’Argentin est très compliquée. L’OM ne sera donc pas chaud pour le conserver coûte que coûte, surtout avec son salaire qui pourra être revu à la baisse, mais qui part de très haut. Et le joueur lui-même se dit qu’un retour en Série A ou en Liga, où il a brillé du côté du FC Séville, pourrait mieux lui convenir pour relancer sa carrière.