OM-OL ‍: Longoria trahi par toute son équipe, sa réponse est stupéfiante

Dans : OM.

Par Corentin Facy

David Friio, Matthieu Louis-Jean, Benjamin Charier, Thomas Maurin et Mathieu Seckinger ont tous quitté la cellule de recrutement de l’OM afin de signer à l’OL, où John Textor a fait le ménage pour tout reconstruire.

Ces dernières semaines, l’Olympique Lyonnais a vécu un gros chantier avec une restructuration totale de sa cellule de recrutement. Matthieu Louis-Jean, Benjamin Charier, Thomas Maurin et Mathieu Seckinger ont rejoint le club rhodanien. Quelques semaines plus tard, c’est David Friio qui a signé à l’OL dans le rôle de directeur sportif. Pour l’ancien DS de l’OM, ce choix s’imposait puisqu’il va retrouver une équipe de recruteurs qu’il avait lui-même formé à Marseille avec l’aide précieuse de Pablo Longoria et du directeur général Stéphane Tessier. Du côté de la Provence aussi, une restructuration est en cours sous la responsabilité du nouvel homme fort du sportif, Mehdi Benatia. Interrogé par 20 Minutes, un proche de Pablo Longoria confie que les départs de tous les recruteurs vers l’OL ne sont pas vraiment perçus comme des trahisons au sein du club marseillais.

🎙️ David Friio : "Il faut réapprendre à marcher, puis courir."#OLRCL pic.twitter.com/h7oA0DxaCZ — Prime Video Sport France (@PVSportFR) December 2, 2023

« Le football est un marché comme un autre. Ce n’est pas comme si notre directeur général ou notre président filait à Lyon… Là-bas, il y a tout à y reconstruire au sein de la cellule de recrutement, donc c’est normal que ça attire du monde. David Friio rejoint une équipe qu’il avait construite à Marseille. Il ne faut pas le voir comme un échec ou une trahison » souffle un proche de Pablo Longoria au sein de l’Olympique de Marseille, avant de poursuivre. « Il n’existe pas de clause de non-concurrence, et dès qu’ils sont sur le marché, ces recruteurs sont chassés. Il y avait un besoin de renouvellement chez nous, et leur arrivée à Lyon prouve qu’on n’avait pas misé sur des mecs incompétents ». Un bel état d’esprit de la part de l’état-major de l’OM et de son président Pablo Longoria, qui n’éprouve pas de rancœur particulière à l’encontre de David Friio et des autres ex-recruteurs marseillais, qui officient maintenant dans le camp lyonnais alors que s’affrontent ce mercredi soir l’OL et l’OM au Vélodrome.