OM : Moffi c’est 30 millions, Longoria s'étouffe

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dans la dernière ligne droite du mercato, l’OM s’est lancé sur la piste du deuxième meilleur buteur de Ligue 1, Terem Moffi.

La concurrence est rude dans ce dossier car Nice a un temps d’avance et négocie depuis plusieurs jours avec le FC Lorient pour le transfert de Terem Moffi. L’attaquant lorientais (12 buts en Ligue 1 cette saison) est la priorité des Aiglons pour compenser le probable départ d’Andy Delort lors de ce mercato hivernal. Mais ces dernières heures, le dossier a été bouleversé par l’irruption de l’Olympique de Marseille et de son ambitieux Pablo Longoria, qui rêve de décrocher le gros lot. Il faut dire que le club phocéen a un atout de taille dans ce dossier : Bamba Dieng, qui veut rejoindre Lorient et qui intéresse grandement les Merlus… pour compenser le départ de Terem Moffi. A en croire L’Equipe, Marseille rêve de rafler la mise pour une somme proche de 15 millions d’euros (hors bonus) en plus de Bamba Dieng pour obtenir la signature de Terem Moffi.

L'OM n'a pas l'intention de débourser 30 ME pour Moffi

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Terem moffi (@moffigram_)

L’affaire ne sera pas aussi simple que dans une partie de Football Manager pour Pablo Longoria, qui doit faire face aux énormes exigences du président lorientais Loïc Féry. A en croire La Provence, dont les informations tranchent avec l’optimisme des autres médias, Lorient réclame la coquette somme de 30 millions d’euros à tous les prétendants de Terem Moffi. Après avoir vendu Dango Ouatarra à Bournemouth pour 27 millions d’euros, le club lorientais voit les choses en grand. De quoi décourager l’Olympique de Marseille dans la quête de la signature de Terem Moffi ? C’est probable car Pablo Longoria « ne veut pas entrer dans la surenchère, d’autant que le club s’interroge sur le bien-fondé d’une telle arrivée qui modifierait en profondeur l’équilibre de l’équipe » selon La Provence, très pessimiste quant à une signature lors de ce mercato hivernal de Terem Moffi à l’OM. De quoi nettement refroidir les supporters, très emballés dans leur majorité par la perspective de voir débouler le buteur nigérian au Vélodrome.