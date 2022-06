OM : Marseille vise Coquelin, et voilà l'OL !

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Après le départ de Boubacar Kamara vers Aston Villa, l'OM est à la recherche d'un nouveau milieu de terrain. Le profil de Francis Coquelin est apprécié sur la Canebière mais attention l'OL est aussi sur le dossier.

La saison qui vient de s'écouler a mis en lumière Villarreal sur la scène européenne. Demi-finaliste de la Ligue des champions, le sous-marin jaune a surpris son monde grâce à un effectif très intéressant et équilibré. Dans l'entrejeu, le Français Francis Coquelin a retrouvé une seconde jeunesse à 31 ans. Celui qui n'a jamais eu la chance de jouer pour l'Equipe de France chez les A a montré tout son potentiel, redorant sa cote sur le marché notamment en Ligue 1. L'OM est séduit par son profil de joueur travailleur, expérimenté et son prix abordable au mercato.

OL-OM, les deux olympiques visent Coquelin

Jorge Sampaoli est en tout cas un grand fan de l'ancien joueur de Lorient et d'Arsenal. Selon les informations du journaliste espagnol de Relevo, Matteo Moretto, les Marseillais font le forcing pour s'attacher ses services la saison prochaine. Un informateur très fiable qui précise néanmoins que l'OL est aussi sur les rangs. Avec l'avenir incertain de Lucas Paqueta et le besoin de densifier un entrejeu plus jeune, le club lyonnais a noté le nom de Francis Coquelin sur sa liste de recrutement.

Francis Coquelin puede dejar al Villarreal este verano: el Marsella empuja mucho por él. Es muy del gusto de Sampaoli. Más lejos, el Lyon. 🤝 @marqoss @relevo — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 11, 2022

Cependant, il ne faut pas se mentir. Les Marseillais ont une longueur d'avance sur le dossier comme le confirme Matteo Moretto. « Francis Coquelin peut quitter Villarreal cet été : Marseille pousse beaucoup pour lui. Cela plaît beaucoup à Sampaoli. Lyon part de plus loin », a t-il posté sur Twitter. Les contacts espagnols de Pablo Longoria ont l'air d'être très efficaces, d'autant que l'OM a l'avantage de jouer la Ligue des champions la saison prochaine. Un atout non négligeable pour convaincre Francis Coquelin de revenir en Ligue 1 et montrer les progrès accomplis à l'étranger depuis son départ de Lorient, il y a 11 ans.