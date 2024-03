OM ‍: Marseille réclame le retour d’Alexis Sanchez ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Mardi soir, le Vélodrome a réservé un magnifique accueil à Alexis Sanchez lors du match entre l’Equipe de France et le Chili. Personne n’a oublié la superbe saison d’El Nino Maravilla à l’OM.

La saison dernière, Alexis Sanchez a guidé l’Olympique de Marseille version Igor Tudor à la troisième place du championnat. Leader et meilleur buteur de l’équipe, l’international chilien était en fin de contrat en juin 2024. Les négociations ont duré des semaines voire des mois pour sa prolongation… et n’ont finalement pas abouti à un accord. Il se murmure que Marcelino n’était pas fan de l’idée de composer avec Alexis Sanchez en plus de Pierre-Emerick Aubameyang, ce qui a mis fin aux discussions. Un énorme regret à Marseille, mais aussi peut-être pour le joueur qui bénéficie d’un temps de jeu minuscule à l’Inter Milan, où il est barré par le duo composé de Lautaro Martinez et de Marcus Thuram.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sanchez Alexis (@alexis_officia1)

Les trêves internationales sont de vraies bouffées d’oxygène pour Alexis Sanchez, toujours indiscutable avec le Chili et qui était donc titulaire face à la France mardi soir. Evoluant dans un rôle de meneur de jeu derrière Vargas, l'ex-n°70 de l'OM a prouvé qu'il avait encore des jambes en dépit de son âge. Sa qualité technique et sa science du déplacement entre les lignes ont fait souffrir la défense française. Après la rencontre, El Nino Maravilla a rendu un bel hommage au public du Vélodrome. « Heureux de rejouer à la maison. Merci Marseille. Allez l’OM » a publié le numéro dix du Chili. Il n’en fallait pas plus pour réveiller le peuple marseillais, qui rêve de voir revenir Alexis Sanchez en Provence la saison prochaine.

Les supporters de l'OM rêvent du retour d'Alexis Sanchez

« Pensez ce que vous voulez, pour moi, il voulait rester », « Cet été il faut le reprendre », « Il y a un monde où il revient cet été, « Les larmes qui montent » ou encore « Il doit revenir » peut-on lire sur X de la part des supporters de l’Olympique de Marseille. Maintenant que Marcelino a quitté le club, un retour d’Alexis Sanchez est-il possible ? D’un point de vue sportif, cela ferait sens d’autant que son profil semble complémentaire à celui de Pierre-Emerick Aubameyang. Financièrement en revanche, l’OM est-il capable de supporter deux salaires aussi importants, supérieurs à 500.000 euros bruts par mois ? C’est une autre question et nul doute que si le club phocéen rate le coche dans la course à la qualification en Ligue des Champions, un retour d’Alexis Sanchez a de fortes chances de rester à l’état de fantasme.