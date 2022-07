OM : Longoria viré de Monaco après une offre honteuse

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En quête de renforts offensifs, l’OM explore la piste menant à Sofiane Diop, remplaçant depuis la nomination de Philippe Clément à Monaco.

Tandis que les rumeurs Memphis Depay et Dries Mertens affolent les supporters de l’Olympique de Marseille, le président olympien Pablo Longoria continue de multiplier les pistes au mercato. L’une d’entre elles est avérée et mène à Sofiane Diop, le talentueux milieu offensif de l’AS Monaco, formé au Stade Rennais. A en croire les informations de Foot Mercato, Pablo Longoria est un grand fan du Français de 22 ans et rêve de se l’offrir cet été. Mais pour y parvenir, le président de l’OM ne peut pas proposer mieux à l’ASM qu’un prêt avec option d’achat. Une formule qui ne convient pas du tout au club de la Principauté pour un joueur d’un tel calibre selon le média, qui affirme que Monaco a fixé ses exigences dans le dossier Sofiane Diop.

Monaco refuse de prêter Sofiane Diop

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sofiane Diop (@sofiane_diop)

En toute logique, l’AS Monaco écoutera uniquement les offres de transfert pour Sofiane Diop, titulaire indiscutable sous Niko Kovac mais qui a vécu un brutal déclassement à compter du mois de janvier après la nomination de Philippe Clément à la tête de l’équipe. Le directeur sportif monégasque Paul Mitchell n’est pas fermé à un départ de Sofiane Diop à la suite de son déclassement au sein de l’équipe mais pour faire réfléchir l’ex-directeur sportif du RB Leipzig, il faudra soumettre une belle offre de transfert à l’ASM. Par conséquent, les positions de Monaco et de l’OM sont encore très éloignées selon Foot Mercato. Alors que Marseille parvient à dégraisser ces derniers jours avec les départs de Steve Mandanda ou encore de Nemanja Radonjic et bientôt de Luis Henrique, le dauphin du PSG lors de la saison 2021-2022 parviendra-t-il à satisfaire les exigences de Monaco ? Réponse dans les prochaines semaines mais du côté des supporters, nul doute que la venue de Sofiane Diop provoquerait un vent d’enthousiasme.