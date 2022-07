OM : Longoria va tout rafler en fin de mercato

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Entre le début de mercato jugé timide et la récente défaite en match amical, les supporters de l’Olympique de Marseille commencent sérieusement à s’inquiéter. Mais la tendance pourrait s’inverser dans les semaines à venir.

Pour son deuxième match amical, l’Olympique de Marseille ne s’attendait sûrement pas à une telle contre-performance. Les hommes d’Igor Tudor ont lourdement chuté face à Norwich City (3-0) samedi et n’ont pas rassuré leurs supporters. Ce revers n’a pourtant rien d’inquiétant pour Jonatan MacHardy, qui a assisté à une rencontre « entre deux équipes aux niveaux physiques totalement différents ». Puis le chroniqueur de l’After s’est également montré rassurant quant au mercato du président Pablo Longoria.

27, 30 ou 34 ans, Chancel Mbemba est avant tout un très bon défenseur. Il peut aussi dépanner au milieu de terrain. Longoria, c'est un peu le miracle permanent depuis 2 saisons. Sans fond financier, il fait ce qu'il peut... #OM pic.twitter.com/JZSZJwKbLB — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) July 16, 2022

« Pour l'instant, je trouve que le mercato de l'OM est très bon, a félicité le spécialiste de RMC, satisfait de l’arrivée du défenseur central Chancel Mbemba. Je suis très content que l'OM ait le nez pour aller chercher un joueur de ce calibre gratuit, avec cette expérience en Ligue des Champions. Quand je vois le rendement de deux recrues sur trois, Touré et Gigot, je suis hyper enthousiaste. Il y a la joie d'avoir un joueur du cru, et on sait que Gigot a fait de très jolies choses en Russie. Il donne déjà satisfaction. »

Le cas Mohamed-Ali Cho

« Touré a tout d'une bonne pioche, on a l'impression qu'il est déjà dans ses petits chaussons à l'OM, a commenté Jonatan MacHardy. (...) Ce marché des transferts va être long et très tardif. Les grosses opportunités vont se décanter en fin de mercato. Il faut être patient. Quand je vois le comportement de Pablo Longoria, notamment sur la piste Mohamed-Ali Cho, où le président a dit "non, on ne va pas surpayer des joueurs", je me dis que c'est très bien parce qu'on évite les erreurs commises par le passé. » Pablo Longoria sera tout de même attendu au tournant pour la suite de son recrutement.