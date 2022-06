OM : Longoria prêt à signer un joueur de Tottenham !

Fidèle à ses réseaux en Espagne, Pablo Longoria vise l'ailier ibérique Bryan Gil. Le talentueux joueur de 21 ans a proposé de belles choses en prêt à Valence cette saison. Concurrence, salaire, les choses ne seront pas simples pour l'OM dans le dossier.

Avec la Ligue des champions à jouer pour septembre prochain, l'OM se doit de frapper fort au mercato estival. Il faut proposer du lourd à Jorge Sampaoli en ménageant toutefois les finances précaires du club. Une mission taillée pour Pablo Longoria qui a souvent déniché de belles pépites pour pas cher. Le nom de Bryan Gil ne pouvait échapper au fin limier président marseillais. Le jeune espagnol de 21 ans est un ailier prometteur qui a déjà montré sa technique au FC Séville, à Tottenham et à Valence où il a été prêté par les Spurs lors des six derniers mois.

Propriété du club londonien qui avait déboursé 25 millions d'euros pour le faire venir l'été dernier, Bryan Gil ne voit pas son avenir s'écrire avec les Spurs. En effet, Antonio Conte arrivé depuis comme manager du club ne compte pas sur lui. Poussé dehors, Bryan Gil est ardemment désiré par l'OM qui est séduit par le profil technique de l'international aux quatre sélections en équipe d'Espagne. Mais, la venue de Bryan Gil à Marseille est loin d'être acquise.

Tottenham director Fabio Paratici is in Milano. Sampdoria have asked for Bryan Gil on loan, he’s also a target for OM but no decision made. Early stages, many clubs want Bryan ⚪️ #THFC



