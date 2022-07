OM : Longoria prend une gifle au mercato

L'OM tente tant bien que mal d'avancer sur son mercato estival. Le club phocéen espère toujours recruter un latéral gauche.

A l'OM, rien ne va en ce début de préparation. Les défaites s'enchaînent et Igor Tudor soulève déjà pas mal de questions. Les fans veulent notamment voir du beau monde débarquer lors du mercato afin de ne pas galvauder les chances de leur club lors de la prochaine Ligue des champions. Pour le moment, le marché des transferts de l'OM n'est pas des plus reluisants, avec les arrivées de Chancel Mbemba, de Samuel Gigot, d'Isaak Touré, de Jonathan Clauss, de Luis Suarez et de Ruben Blanco. Pablo Longoria, conscient de la pression et des attentes placées en lui, cherche encore pas mal de recrues. Parmi les priorités, on peut citer le poste de latéral gauche. Mais une piste vient encore de s'envoler pour l'Olympique de Marseille.

Nuno Tavares deal. Negotiations with OM are off since last week, news of deal progressing were ‘wide of mark’. Atalanta are still interested in signing him on loan, talks on. 🔴🇵🇹 #AFC



Brighton asked for conditions but Atalanta are leading the race and pushing this week. pic.twitter.com/RL8BHXVJfC