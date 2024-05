OM ‍: Longoria au bord du précipice

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Non-qualifié pour l'Europe la saison prochaine, l'OM va encore repartir de zéro cet été. Une situation dénoncée par Emmanuel Petit, lequel pointe du doigt le manque de vision sur le long terme de Pablo Longoria.

En août prochain, le stade Vélodrome supportera t-il encore l'OM et surtout qui poussera t-il ? Rares sont les joueurs marseillais assurés de rester sur la Canebière à l'issue de l'été. La faute à une saison sans qualification européenne à la clé mais aussi aux habitudes de Pablo Longoria depuis sa prise de fonction. L'Espagnol a vite eu pour but de réduire le déficit de l'OM sur le plan financier. Un objectif réussi grâce à de nombreuses ventes et des mouvements incessants dans l'effectif marseillais. Mais, cela a profondément affaibli l'équipe phocéenne d'où la 8e place finale cette saison malgré la deuxième masse salariale de Ligue 1 derrière le PSG.

Longoria doit être moins imprévisible à l'OM

De quoi engendrer de la colère chez les supporters marseillais qui pensent que Pablo Longoria n'a que le mot « argent » en tête. La stratégie du président de l'OM est aussi dénoncée par Emmanuel Petit. Toutefois, le consultant de RMC affirme que Longoria aime profondément l'OM et souffre du manque de résultats. Dans l'émission Rothen s'enflamme, Petit a appelé Longoria à prendre du recul et à être plus patient. L'OM doit se lancer dans un projet à moyen terme, ne devant plus faire des paris chaque été.

🔵⚪️ "Ça a été une saison compliquée pour lui qui laissera des traces. On a l'impression qu'on lance une pièce en espérant qu'elle tombe du bon côté chaque année. Il faut arrêter ce bricolage permanent"



Pour Manu Petit, Longoria est responsable de la saison ratée de l'OM. pic.twitter.com/2FoGNYSfzK — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) May 24, 2024

« Ce que je reproche à Pablo Longoria… Au début, on a compris ce qu’il voulait faire, il y avait peu de moyens. Il essayait de trouver des joueurs avec deux bouts de ficelle et faire des plus-values ensuite. Mais, l’instabilité chronique qu’il peut y avoir sur le banc de touche, sur le terrain et dans le vestiaire à chaque mercato où on change la moitié de l’effectif à chaque fois pour démarrer un nouveau cycle... Regarde ceux qui ont des résultats depuis quelques années : l’Atalanta, ça fait 8 ans que Gasperini est au club, Arsenal qui a laissé travailler sur la durée Arteta. S’il n’y a pas de vision, il n’y a pas de projet sportif. On a l’impression qu’on balance une pièce en l’air avec l’espérance qu’elle tombe du bon côté chaque année. Non ! Quand on est l’OM, on mérite beaucoup mieux que cela. […] Il faut arrêter ce bricolage permanent. J’ai l’impression que tous les trois mois, on est au bord du précipice », a t-il expliqué. Quoi de mieux pour cela qu'un choix d'entraîneur pertinent avec un « bâtisseur » pour l’OM la saison prochaine.