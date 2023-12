OM ‍: Longoria a éloigné Papin, c'était tendu avec Gattuso

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Pour expliquer le manque de spectacle en Ligue 1, Jean-Pierre Papin avait estimé que les attaquants ne travaillaient pas suffisamment à l’entraînement. L’ancien conseiller sportif de l’Olympique de Marseille n’avait cité aucun nom. Mais l’entraîneur Gennaro Gattuso considère que la critique concernait des Olympiens.

Dans le cadre de la restructuration en cours à l’Olympique de Marseille, Jean-Pierre Papin a officiellement changé de poste. L’ex-conseiller sportif ne travaille plus auprès du président Pablo Longoria. Le voilà désormais entraîneur de l’équipe réserve. La légende du club phocéen aurait-elle demandé à se rapprocher du terrain ? Pas si sûr. Le quotidien régional La Provence n’écarte pas l’hypothèse d’une tentative d’apaisement en interne.

"Quand je vois les attaquants de l'équipe de France aujourd'hui, ceux qui jouent et ceux qui ne jouent pas, on a encore de belles heures de foot à vivre."



Jean-Pierre Papin évoque l'énorme vivier de talents qui existe en France chez les attaquants. pic.twitter.com/QmXkxYbDx0 — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 19, 2023

Des tensions seraient effectivement apparues le mois dernier, lorsque Jean-Pierre Papin, pour expliquer le manque de spectacle en Ligue 1, avait estimé que les attaquants ne travaillaient pas assez à l’entraînement. « Je suis convaincu que pour être un bon attaquant, il faut beaucoup travailler, avait confié le Ballon d’Or 1991 lors du 50e anniversaire de l’INF Clairefontaine. Aujourd'hui, ça ne travaille pas assez. Quand vous voyez un attaquant qui arrive devant le but et ne sait pas quoi faire du ballon, c'est parce qu'il ne bosse pas assez... C'est un constat qui vaut pour tous les clubs, dont l'OM. »

Papin et Gattuso séparés

Puis l’ancien avant-centre avait détaillé son opinion sur les ondes de RMC, en ajoutant qu’à l’Olympique de Marseille, le staff technique s’opposait au travail supplémentaire pour les attaquants. « On me donne comme excuse que cela va fatiguer ou blesser le joueur », avait relayé Jean-Pierre Papin, pas du tout convaincu par la raison donnée. En tout cas, le journal local révèle que Gennaro Gattuso a mal pris les déclarations de JPP. L'entraîneur marseillais pense que ses buteurs Pierre-Emerick Aubameyang et Vitinha étaient visés. De quoi refroidir l’ambiance en interne, ce qui pourrait expliquer pourquoi Pablo Longoria a subitement éloigné son conseiller de l’équipe première.