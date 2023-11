OM ‍: Les gentils Marseillais font trembler le Vélodrome

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Après le match nul concédé à Strasbourg (1-1) samedi, l’Olympique de Marseille a encore perdu du terrain dans la course aux places européennes. L’attaque marseillaise ne rassure toujours pas. Au contraire, les observateurs phocéens commencent vraiment à s’inquiéter pour la suite de la saison.

Gennaro Gattuso a perdu patience. Avant le match nul concédé à Strasbourg samedi, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille défendait systématiquement ses joueurs. Un discours habituel pour un coach récemment installé. Mais cette fois, l’Italien s’est lâché. « La seconde période, pardonnez mon langage, mais c'était de la merde, ce n'est pas possible, a osé le successeur de Marcelino après la rencontre. (...) On n'a rien fait, je suis très fâché. C'est la pire période que j'ai vue depuis que je suis là. Il n'y a rien à garder, tout à jeter. »

L'OM manque de caractère

A croire que le technicien commence vraiment à s’inquiéter. Et pour cause, son équipe ne montre aucun signe de progression. A la Meinau, surtout après la mi-temps, les Marseillais n’ont absolument rien produit sur le plan offensif. L’attaque marseillaise semblait incapable de faire la différence et confirmait les erreurs commises dans le recrutement. C’est effectivement l’avis de Benjamin Courmes, le journaliste de Football Club de Marseille qui accuse le président Pablo Longoria d’avoir bâti un effectif sans personnalité.

« Très inquiet pour l’OM, a commenté le spécialiste du club phocéen sur Instagram. Cette équipe est l’une des plus faibles de la dernière décennie. Harit, Correa, Ndiaye, Vitinha, je n’ai pas souvenir d’un quatuor offensif aussi mauvais. Pris individuellement, ces joueurs seraient peut être performants dans une équipe qui tourne, entourés de tauliers qui assumeraient la responsabilité du jeu et des résultats. On a malheureusement fabriqué une équipe de gentils joueurs qui transpirent la peur. Gattuso est clairement en train de s’en rendre compte. Et cette peur ils sont en train de nous la transmettre. A la lecture du classement, elle est tout à fait légitime. » Provisoirement 12e de Ligue 1, l’OM compte 10 points de retard sur le podium.