OM ‍: Le Tifo-gate, Pablo Longoria est furieux ‍!

Le déploiement d'un tifo en hommage à Redouane Bougheraba, qui était en fait un gros coup de pub pour le comique, a fortement déplu à Pablo Longoria. Comme beaucoup, le président de l'OM ne comprend pas cette initiative lors d'un match face au PSG.

C’était certainement le but recherché, mais le tifo effectué en tribune du Vélodrome en hommage à Redouane Bougheraba ne finit pas de faire parler. La rumeur a été confirmée par RMC Sport, c’est bien une animation montée par Amazon pour promouvoir le spectacle d’un humoriste qui fera son spectacle au Vélodrome au mois de juin, que les South Winners ont mis en place, avec la tête de Redouane Bougheraba et la Ligue des Champions derrière lui. Dès les premières minutes, les interrogations ont fusé et supporters comme suiveurs se sont offusqués de voir qu’un si grand hommage était rendu pour une star montante et un grand amoureux de l’OM, mais qui n’était pas non plus une figure majeure du club provençal au point de le mettre en avant lors d’un Classique face au PSG.

Pablo Longoria étonné et fâché

L’incompréhension a été également de mise dans les tribunes présidentielles, car Pablo Longoria a découvert en même temps que tout le monde ce tifo. Certes, le président de l’OM n’est pas au courant de toutes les animations qui sont effectuées avant chaque match, mais RMC assure que pas grand monde n’avait anticipé une telle « publicité ». Résultat, le dirigeant espagnol était furieux, jugeant que ce n’était pas du tout le moment de faire le malin et de chercher le buzz pour parler d'autre chose que de sport et de football avant d’accueillir les stars du PSG. Le jour des quatre ans de la mort de Pape Diouf, alors que Eric Gerets, qui a marqué des générations de supporters, était présent au coup d’envoi, la mise en avant de Redouane Bougheraba n’a pas été comprise.

Résultat, on marche un peu à l’envers à l’OM, où la préparation de ce tifo prend des semaines tout de même, et nécessite aussi une longue mise en place avant le début du match. Impossible d’ignorer cet évènement donc pour les dirigeants spécialisés dans la gestion du stade. Et pourtant, la radio sportive l’assure, une enquête interne est menée depuis ce lundi pour savoir comment une telle initiative a pu être menée sans éveiller des soupçons ou provoquer un refus. Pour Pablo Longoria, il s’agit d’un gros manque de respect face à l’histoire de l’OM et cela ne devrait pas en rester là. Même si de son côté, le comique s’est félicité de cette grosse publicité pour son spectacle, qui cherchera à remplir le Vélodrome au mois de juin.