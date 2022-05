OM : Le mercato de Milik s'affole brutalement

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Remplaçant à Rennes samedi soir, Arkadiusz Milik s’est longtemps échauffé mais Jorge Sampaoli n’a pas fait appel à lui pour entrer en jeu.

A la surprise générale, l’entraîneur de l’OM s’est passé de l’attaquant polonais à Rennes samedi soir malgré la mauvaise tournure des évènements avec une défaite logique de Marseille en Bretagne (2-0). Le malaise semble profond entre Arkadiusz Milik et Jorge Sampaoli. Les deux hommes ont une relation cordiale mais uniquement professionnelle et l’attaquant de l’Olympique de Marseille n’a pas caché tout au long de la saison son incompréhension face à certains choix de Jorge Sampaoli, qui n’a jamais témoigné une grande confiance à Arkadiusz Milik. Cet été, un départ de l’ancien buteur de Naples n’est pas impossible. Et selon le journaliste Ekrem Konur, le président marseillais Pablo Longoria a déjà reçu plusieurs offres pour le transfert de l’international polonais, sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2023.

Trois offres pour Milik dans les mains de Longoria ?

A ce jour, l’identité des clubs intéressés par Arek Milik est un mystère mais selon le journaliste, le buteur de l’OM a la cote en Espagne et en Italie, d’où proviennent les premières offres reçues par Pablo Longoria. En privé, le président de l’Olympique de Marseille a toujours soutenu Arkadiusz Milik et a souvent tenté de raisonner Jorge Sampaoli en lui expliquant qu’un club tel que l’OM ne pouvait pas se passer d’un tel buteur. Un discours que l’entraîneur marseillais avait entendu au printemps en utilisant davantage Milik. Mais l’ancien attaquant de Naples s’est blessé en sélection au cœur de la deuxième partie de saison, ce qui a relancé le débat au sujet de son utilisation et de sa fragilité physique. Dans le cas où Jorge Sampaoli prendrait la décision de rester à Marseille, le départ d’Arkadiusz Milik pourrait donc prendre forme. A moins que les offres reçues par Pablo Longoria pour le Polonais ne soient ridicules. Dans ce dossier, le président de l’OM réclamera sans doute entre 10 et 15 millions d’euros…