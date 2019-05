OM : La stratégie d'Eyraud déjà massacrée au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

« On sait qu’il va falloir prendre une autre direction, tabler davantage sur des jeunes ». Dans une interview accordée à France Football la semaine dernière, Jacques-Henri Eyraud dévoilait la nouvelle stratégie de l’Olympique de Marseille sur le marché des transferts. Miser sur des trentenaires aux salaires colossaux, c’est terminé pour le club phocéen, qui s’oriente désormais vers un modèle plus proche de celui de l’Olympique Lyonnais ou de Lille. Mais mettre ce genre de stratégie en place à Marseille ne sera pas chose aisée. C’est même presque impossible selon Didier Roustan, qui s’est expliqué à ce sujet sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe.

« Quelles arrivées à l’OM ? Si Rami, Mandanda et Thauvin retrouvent leur niveau, ils peuvent être utiles… Thauvin ne l’a jamais vraiment perdu, Rami n’a pas 40 ans non plus. Le nouvel entraineur essayera peut-être de garder le maximum de joueurs. Mandanda ? Je ne sais pas s'il faut le garder, peut-être pas. Tu es à l’OM, le trading c’est compliqué. Tu peux le faire à Lille, où il n’y pas trop de pression. Les jeunes du cru ils sont costauds mais un jeune qui débarque à l’OM il va être à 20 % de ses capacités. Et puis ils n’ont pas non plus d’argent pour miser gros. On a tendance à l’oublier mais pour faire du trading, il faut de l’argent au départ car Nicolas Pépé ou Thiago Mendes, ils n’ont pas été achetés 1 ME par Lille » a rappelé Didier Roustan, pour qui cette stratégie ne sera pas si simple que cela à mettre en place du côté de Marseille.