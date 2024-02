OM ‍: La Provence foudroie cette recrue aux pieds carrés

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Cet hiver, l’OM a recruté Jean Onana. Un joueur que Jean-Louis Gasset risque de peu utiliser maintenant que Pape Gueye, un temps écarté, a été réintégré au sein de l’effectif.

Geoffrey Kondogbia et Jordan Veretout de retour de blessure en attendant Valentin Rongier, Pape Gueye réintégré à la demande de Jean-Louis Gasset. Quid de Jean Onana pour cette fin de saison à l’Olympique de Marseille ? Prêté par Besiktas au mois de janvier afin de compenser plusieurs absences au milieu de terrain, l’international camerounais risque d’avoir un temps de jeu limité d’ici à mai en raison de tous les retours précédemment évoqués. Avant le limogeage de Gennaro Gattuso, l’ancien Lensois a enchainé quelques matchs sans vraiment crever l’écran, c’est peu de le dire. La Provence ne dira pas le contraire.

Onana les pieds carrés, La Provence est sans pitié

Dans son édition du jour, le quotidien marseillais a même été plutôt trash avec Jean Onana en considérant que celui-ci avec de « gros sabots ». Une manière à peine plus élégante de dire que l’international camerounais a les pieds carrés, au détour d’un article sur l’imbroglio Pape Gueye, écarté car il ne veut pas prolonger avant d’être réintégré à la demande de Jean-Louis Gasset, ce à quoi Pablo Longoria a donné son feu vert. « Une situation ubuesque dans laquelle un club paie un joueur mais se prive tout de même de ses services car ce dernier ne veut pas aller au-delà d’un contrat signé en bonne et due forme. Un conflit inutile, contre-productif et qui écorne surtout l’image de l’OM et les manières de sa direction, capable de se passer de Gueye et de ses grands compas pour privilégier Onana et ses gros sabots » peut-on lire dans les colonnes de La Provence. Une punchline qui peut faire rire certains supporters au second degré développé mais qui ne manquera pas de crisper l’état-major de l’OM ainsi que le principal intéressé.