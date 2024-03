OM ‍: Kondogbia, alerte maximale à Marseille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Recrue phare de l’OM l’été dernier, Geoffrey Kondogbia est souvent bon sous les couleurs de l’OM. Le souci, c’est que l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid peine à enchaîner en raison d’un physique capricieux.

Capitaine de l’Olympique de Marseille en l’absence de Valentin Rongier depuis plusieurs mois, Geoffrey Kondogbia est l’un des tauliers de l’équipe de Jean-Louis Gasset. Homme de base au milieu de terrain, l’international centrafricain a livré une performance de haute volée contre Villarreal au match aller, et a largement contribué à la qualification de l’OM en quart de finale de l’Europa League. Intrinsèquement, peu de supporters olympiens se plaignent du niveau de Kondogbia, bien que l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid ait livré une performance décevante à Rennes juste avant la trêve internationale. En revanche, sa fragilité physique est un réel problème pour Marseille puisqu’il est rare de voir l’ancien Monégasque enchainer deux ou trois matchs d’affilée.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Geoffrey Kondogbia (@kondogbia)

Or, un tel leader doit être capable d’enchainer et d’être bon tous les trois jours selon Florent Germain. Au micro de BFM Marseille, le correspondant permanent de RMC dans la cité phocéenne a émis quelques critiques à l’égard de Geoffrey Kondogbia à ce sujet. « Kondogbia, avec lui on n’a pas un leader sur l’ensemble de la saison, je trouve. Ce qui est très rageant, c’est qu’on lui trouve des qualités. En termes de volume de jeu et techniquement, il est un peu au-dessus de la moyenne. Je trouve que parfois dans son placement, il peut réguler l’équipe et faire du bien. Mais il a loupé quelques matchs. A Rennes, il a été très moyen, c’est sûr mais surtout, il est trop fragile » a regretté le journaliste au sujet de Geoffrey Kondogbia, avant de conclure.

Florent Germain émet des doutes sur le physique de Kondogbia

« Quand tu as un leader comme ça qui est censé être l’un de tes hommes de base dans 80 % des matchs, quand tu sais que c’est compliqué pour lui d’enchainer deux ou trois matchs d’affilée, tu ne peux pas vraiment compter dessus comme un taulier. Il est victime de sa fragilité et c’est vraiment dommage car je pense qu’à la base, c’est une bonne recrue qui a des qualités et un leadership. Le problème, c’est qu’il est sur le terrain une seule fois sur deux » a lancé Florent Germain, déçu par l’incapacité de Geoffrey Kondogbia à enchainer les matchs, ce qui en fait quasiment un flop du mercato estival réalisé par Pablo Longoria il y a huit mois. Dans le sprint final, l’OM aura besoin d’un grand Kondogbia pour briller en Europe et espérer une place dans le top 4 de la Ligue 1 en fin de saison. Pour cela, il faudra que la pieuvre marseillaise comme il est appelé dans le vestiaire soit enfin épargné par les blessures.