OM ‍: Iliman Ndiaye vendu 3ME, il n'en peut plus

Par Claude Dautel

Iliman Ndiaye a marqué un but en Ligue 1 avec l'OM, c'était contre Monaco. Mais l'attaquant arrivé de Sheffield en faisant un buzz énorme est une vraie déception et forcément, il le paie au prix fort.

Cela a été l'un des gros feuilletons de l'été marseillais, Iliman Ndiaye a rendu fou de joie les supporters phocéens lorsque finalement un accord a été trouvé entre Pablo Longoria et les dirigeants du club promu en Premier League. L'histoire est belle, puisque lorsqu'il était petit, le natif de Rouen était déjà à l'OM et une vidéo virale le montrait jonglant devant la gare marseillaise. L'amour d'Iliman Ndiaye est indéniable, mais cela ne suffit pas à faire de lui un joueur intouchable. Après le nul de Marseille à Strasbourg, match durant lequel il a été fantomatique, l'international sénégalais n'échappe pas aux critiques et certains journalistes sont même sans pitié avec lui. C'est le cas de Romain Hearing, qui lors du talk sur Le Phocéen a vidé son sac et demandé aux dirigeants marseillais de trouver une solution pour régler ce problème.

Ndiaye déjà vendu au mercato d'hiver ?

Officiel : Iliman Ndiaye signe à l'OM https://t.co/CunKmAvFDt — Foot01.com (@Foot01_com) August 1, 2023

Revenant sur la prestation de Ndiaye à la Meinau, le journaliste marseillais a fait part de sa colère. « Iliman Ndiaye est lamentable. On a payé 18 millions d’euros pour voir ça ? On a défoncé des ailiers qui avaient pourtant fait de biens meilleurs matchs que lui. Expliquez-moi la différence entre De la Fuente, Radonjic et Ndiaye ? Et bien moi je vous la donne, la différence, c’est qu’il y en a un qui a fait des jongles à St-Charles (Ndlr : pour sa présentation officielle, Iliman Ndiaye était aller faire une vidéo devant la gare marseillaise en référence à sa vidéo lorsqu'il était enfant). Ouvrons les yeux, c’est faible. Il a été titulaire 15 fois cette saison, moi cet hiver, je le vends 3 millions d’euros à qui en veut. Venez le chercher ! Que Sheffield vienne le reprendre, ou Brentford. J’avais envie de me hyper sur cette histoire, mais là, c'est catastrophique. Même à Strasbourg ou à Metz, il ne jouerait pas, Moses Simon à Nantes le broie », s'est emballé Romain Hearing, qui sait cependant que l'attaquant de l'OM a un bon contrat jusqu'en 2028 et qu'il ne sera pas facile de s'en séparer aussi facilement. Pablo Longoria lui a accordé un bon salaire afin de le convaincre de quitter Sheffield et forcément Ndiaye espère probablement finir par trouver la bonne carburation.