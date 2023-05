OM ‍: Igor Tudor sur le départ, Pablo Longoria stoppe le délire

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La défaite de l’OM à Lille, synonyme de troisième place, a provoqué une colère forte à Marseille, où l’avenir d’Igor Tudor pose question.

Dès le coup de sifflet final après la défaite à Lille samedi soir (2-1), France Bleu Provence lâchait une petite bombe au sujet de l’avenir d’Igor Tudor, en annonçant le départ de l’entraîneur de l’Olympique de Marseille à la fin de la saison. Rapidement, les démentis ont fleuri dans la presse car du côté de l’état-major olympien, on refuse de céder à l’émotion et à la déception d’avoir définitivement dit adieu à la seconde place. Certes, la saison n’a pas été parfaite avec notamment des éliminations en Ligue des Champions et en Coupe de France mais globalement, le parcours de l’OM en Ligue 1 est remarquable.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Les coéquipiers d’Alexis Sanchez comptent 73 points, un total déjà plus élevé que la saison dernière après 38 journées alors que l’équipe de Jorge Sampaoli avait terminée… deuxième. Chez les supporters, la frustration est tellement forte que le départ d’Igor Tudor est réclamé par les plus virulents. Ce n’est pas le plan de Pablo Longoria, qui prépare le mercato main dans la main avec l’entraîneur croate, sous contrat avec Marseille jusqu’en juin 2024. Interrogé par Le Phocéen, le président olympien a d’ailleurs mis fin au suspense.

Pablo Longoria règle le cas Igor Tudor à l'OM

« Il n’y a pas de débat » a simplement commenté Pablo Longoria, pour qui le départ d’Igor Tudor à la fin de la saison n’est même pas une option. Le président de l’OM, qui avait réagi très vite après la démission de Jorge Sampaoli en nommant Igor Tudor trois jours plus tard, a sans doute déjà réfléchi à un possible départ du Croate. Mais dans son esprit, il n’est pour le moment pas question de changer d’entraîneur une nouvelle fois. Pablo Longoria, qui va déjà chambouler une partie de son effectif lors du mercato, aimerait au moins un semblant de continuité au niveau de l’entraîneur et du staff technique. A moins que la Juventus Turin l’appelle cet été, ce qui semble bien improbable pour le moment, Igor Tudor a donc de grandes chances de vivre une seconde saison sur le banc de l’Olympique de Marseille.