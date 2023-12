OM ‍: Gattuso viré, Nabil Djellit y pense toujours

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré les deux victoires contre l’Ajax et Rennes, Gennaro Gattuso reste sous la menace à l’OM. Les matchs à venir contre Lyon, Lorient et Clermont seront décisifs pour confirmer la montée en puissance de Marseille.

Malgré les bons résultats en Europa League, l’Olympique de Marseille était à la peine en Ligue 1 ces dernières semaines. Le match nul à Strasbourg la semaine dernière, sans saveur et qui aurait pu se transformer en défaite en seconde période, n’était pas de nature à rassurer les observateurs. Dimanche soir, l’OM a enfin pris des points en championnat en gagnant contre Rennes à domicile (2-0). Deux victoires en une semaine, c’est tout ce dont l’Olympique de Marseille avait besoin pour lancer une série alors que se profilent trois matchs abordables en Ligue 1 contre l’OL, Lorient et Clermont.

C’est seulement après cette série que Nabil Djellit se prononcera sur l’avenir de Gennaro Gattuso car pour le chroniqueur de l’Equipe du Soir, les deux victoires contre l’Ajax et Rennes ne doivent pas faire oublier qu’il y a encore quelques jours, la presse évoquait déjà un possible licenciement pour l’entraîneur italien, lequel pourrait assez vite imiter Fabio Grosso en prenant la porte. « Si les résultats de la semaine avaient été d’une autre nature, les résultats ce dimanche auraient été différents. Il y a un Italien qui a été viré, c’est Fabio Grosso. On attend peut-être qu’un deuxième le soit aussi à moyen terme. Ce n’est pas un pari, c’est une tendance qui aurait pu être nette si la semaine s’était mal passée » estime le chroniqueur dans l'Equipe du Soir avant de conclure.

Nabil Djellit se montre très exigent avec Gennaro Gattuso

« La priorité, c’est les résultats. Là-dessus, il n’y a rien à dire. Mais sur les matchs de cette semaine, c’est quand même l’Olympique des faits des matchs. Il y a des expulsions, il y a de la réussite… Oui, il faut la provoquer, Aubameyang retrouve de l’efficacité. Je discutais avec des amis et des confrères pendant le match, le seul truc dont ils ont été convaincus en première mi-temps, c’est de ne pas regarder la deuxième. Défensivement, l’OM a géré une équipe qui fait de la possession stérile. Mais Aubameyang, Ndiaye, Sarr en termes d’animation offensive ce n’est pas terrible » analyse Nabil Djellit, très exigent avec Gennaro Gattuso et qui attend beaucoup plus de l’Olympique de Marseille dans le jeu avant de sauter au plafond et de sauver la peau de l’entraîneur italien.