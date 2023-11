OM ‍: Gattuso viré avant Grosso, le cauchemar arrive

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'entraîneur italien de l'Olympique de Marseille a craqué après le nul de son équipe à Strasbourg. Gennaro Gattuso est à bout de nerfs, et il est au coeur des critiques.

Le football n'est pas une science exacte, et Gennaro Gattuso le sait très bien, lui qui a une énorme expérience de joueur, et une plus courte d'entraîneur. Arrivé à l'OM après le départ de Marcelino, l'ancien international italien enchaîne les mauvais résultats et il ne semble pas réellement trouver la clé. Après le nul à Strasbourg, furieux de ce qu'il avait vu, Gattuso a littéralement craqué. Au micro de Canal+, le coach de Marseille a vidé son sac : « La deuxième mi-temps, veuillez m’excuser, mais c’était de la merde. C’est la pire mi-temps que j'ai vue depuis que je suis à Marseille. En deuxième mi-temps, tout est à jeter. » Et il est difficile de donner tort à Gennaro Gattuso tant Vitinha et ses coéquipiers ont sombré à la Meinau, le point pris à Strasbourg relevant presque du miracle. Cependant, l'Italien ne peut pas échapper aux critiques et sait que le danger rôde à la Commanderie.

🗨️ "C'est la pire mi-temps que j'ai vu depuis que je suis à Marseille. En 2ème mi-temps, tout est à jeter"



Gennaro Gattuso abattu après le match nul face à Strasbourg 🗣️#RCSAOM | #Ligue1UberEats pic.twitter.com/xnVhJzVkGW — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 25, 2023

Nabil Djellit a mis directement les pieds dans le plat concernant l'avenir marseillais de Gennaro Gattuso, lequel a un contrat jusqu'à la fin de l'actuelle saison avec l'OM. « 5 points pris sur 21 possibles depuis son arrivée. Gattuso est-il encore l'homme de la situation à l'OM ? », s'interroge le journaliste de France-Football. Car même si Pablo Longoria fait confiance à celui qu'il est allé chercher d'urgence, le classement de l'Olympique de Marseille commence à inquiéter les supporters les plus acharnés. « Plus les semaines passent, plus notre situation s’empire. Le problème, ce n’est pas l’investissement des joueurs, ils donnent tout et ne trichent pas. Il y a un problème de niveau dans cet effectif. Ils sont tout simplement mauvais, contre leur gré. L’OM n’est pas à sa place. Les joueurs se succèdent, les coachs aussi, et toujours aucun titre. Pire, on risque désormais de jouer le maintien. Il faut un profond changement, de bas en haut », prévient le compte @LaMinuteOM. Car dans un incroyable retour de bâton, Marseille pourrait passer derrière l'Olympique Lyonnais en cas de scénario catastrophe lors du fameux match à rejouer le 6 décembre.

OM-OL, un choc pour se maintenir en Ligue 1

Le dimanche 29 octobre dernier, lorsque l'OL est arrivé au Vélodrome, c'est Fabio Grosso qui était sous la menace d'un licenciement en cas de défaite contre l'OM, et Gennaro Gattuso pouvait compter sur une victoire contre Lyon pour confirmer un bon résultat en Europa League. On sait ce qu'il est advenu lors de cette triste soirée, mais depuis Lyon a gagné à Rennes, tandis que Marseille a pris deux points (Lille et Strasbourg) en trois matchs. Résultat, au classement de Ligue 1, a sept longueurs d'avance sur l'Olympique Lyonnais, qui compte deux matchs de retard. Dans un scénario catastrophe, l'OL pourrait enfoncer l'OM dans la zone rouge du championnat en cas de succès au Vélodrome. Et certains y pensent déjà. « Dans ce contexte, il fait surtout craindre une nuit de cauchemar, où le pire OL du XXIe siècle viendrait enfoncer l'OM, actuellement incapable de donner des raisons de croire à un véritable rebond », fait remarquer, dans L'Equipe, Anthony Clément. Gennaro Gattuso et Fabio Grosso sont prévenus, ce sera malheur au vaincu le 6 décembre.