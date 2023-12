OM ‍: Gattuso menacé, Benatia cherche un entraîneur ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré la victoire contre l’Ajax Amsterdam en Europa League (4-3), Gennaro Gattuso est toujours en danger à l’OM, où le nouveau conseiller sportif Mehdi Benatia scrute avec attention le marché des entraîneurs.

Une victoire au panache contre l’Ajax Amsterdam et une première place en Europa League, il en faudra plus aux dirigeants de l’Olympique de Marseille pour conforter Gennaro Gattuso dans son rôle d’entraîneur. Et pour cause, malgré l’éclaircie européenne, la situation du club phocéen en championnat reste préoccupante avec une 12e place indigne du statut de l’OM. Les deux matchs à venir au Vélodrome contre Rennes dimanche puis Lyon mercredi seront décisifs et pourraient déterminer l’avenir de Gennaro Gattuso sur le banc de l’Olympique de Marseille.

Et pour cause, à peine arrivé dans son nouveau rôle de conseiller sportif du club, Mehdi Benatia est déjà au travail et scrute avec la plus grande attention le marché des entraîneurs. A en croire les informations du compte insider La Tribune Olympienne, l’ancien capitaine du Maroc « travaille déjà sur un potentiel successeur à Gattuso en tant que coach de l’OM même si ce dernier n’a reçu aucun ultimatum officiellement ». En interne, on estime tout de même que malgré l’absence d’ultimatum, les deux matchs de Ligue 1 à venir au Vélodrome seront décisifs pour l’avenir de Gennaro Gattuso.

Deux matchs décisifs à venir pour Gennaro Gattuso

Dans le cas où l’OM parviendrait enfin à enchainer les victoires en Ligue 1, l’ex-entraîneur de Naples gagnerait un sursis et pourrait avoir le droit de finir la saison avec l’objectif de revenir dans le top 4 en championnat. Si les mauvais résultats se poursuivent en championnat, il y a en revanche fort à parier que l’Olympique de Marseille activera ses réseaux pour trouver un nouvel entraîneur, qui serait le troisième de la saison après Marcelino et Gennaro Gattuso. L’ex-capitaine de l’AC Milan se sait sous pression et n’aura pas le droit à l’erreur dimanche avec l’obligation de surfer sur la victoire contre l’Ajax Amsterdam pour battre Rennes. Mais ce ne sera pas simple car les Bretons se sont bien relancés depuis la nomination de Julien Stéphan avec deux victoires consécutives contre Reims et le Maccabi Haïfa.