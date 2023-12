OM ‍: Gattuso gagne, les joueurs sont perdus

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

À l'occasion de son match en retard face à l'Olympique Lyonnais, Marseille a facilement étrillé son rival olympien 3-0. Privé de certains cadres, Gennaro Gattuso a dû modifier sa tactique, jugée incompréhensible par ses joueurs.

Notamment grâce à un Pierre-Emerick Aubameyang de gala, l'OM enchaîne une troisième victoire toutes compétitions confondues avec ce succès 3-0 contre Lyon. Avant la rencontre, Gennaro Gattuso a dû modifier sa tactique et sa composition suite au forfait de Geoffrey Kondogbia. Le technicien italien a alors adopté un système avec trois défenseurs centraux, laissant Murillo et Lodi occuper les couloirs plus haut sur le terrain. Une tactique surprenante mais qui a largement porté ses fruits puisque l'OM s'est offert une victoire très importante en championnat. Pourtant, après la fin du match, Gennaro Gattuso a confié que ses joueurs n'avaient pas compris ses choix lors de la préparation de cet olympico. L'Italien a finalement eu le dernier mot et remercie les Marseillais pour leur confiance.

Les Marseillais pas convaincus par les choix de Gattuso

« On avait étudié Lyon et on a perdu Kondogbia, alors qu'on doit déjà évoluer sans Rongier. J'avais dit que je devais mettre de côté mon ego et mes convictions pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions, et on a décidé de jouer avec trois centraux pour utiliser la largeur de l'équipe et créer du surnombre. Je dois remercier les joueurs car ils n'étaient pas convaincus à 100% hier, mais on a fait un bon match, celui que l'on attendait » a avoué l'ancien milieu de terrain en conférence de presse. Preuve que l'Italien, même s'il est parfois incompris, a le soutien inconditionnel de son groupe, dans cette saison mitigée pour le club de la cité phocéenne. Marseille et Gattuso devront confirmer cette bonne dynamique lors de la prochaine journée de la Ligue 1 face à Lorient puis contre Brighton en Europa League.