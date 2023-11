OM ‍: Gattuso en grand danger, Longoria hésite à le virer ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Deux mois seulement après son arrivée sur le banc de l’OM, Gennaro Gattuso est en grand danger. Pablo Longoria songe déjà de manière sérieuse à se séparer du coach italien et à nommer un nouvel entraîneur.

L’instabilité plombe le début de saison de l’Olympique de Marseille, et cela pourrait aller en s’aggravant dans les semaines à venir. Nommé il y a tout juste deux mois pour compenser la démission de Marcelino, Gennaro Gattuso est (déjà) en grand danger sur le banc phocéen. Alors que l’ex-entraîneur de Naples et de l’AC Milan n’a gagné qu’un seul match en Ligue 1, Pablo Longoria a de gros doutes sur la capacité de son entraîneur à renverser la situation et à refaire de l’OM un club qui vise le top 4 en championnat.

Gattuso change de visage, ça va chauffer à l'OM https://t.co/g0VmNhZvBM — Foot01.com (@Foot01_com) November 28, 2023

Preuve que le président de l’Olympique de Marseille est en plein doute, un changement d’entraîneur très rapide est à l’étude selon l’insider @Julien_Mgrt. « Petite info bon évidemment je ne suis pas le premier et j'ai aucune prétention sur cette info : mais l'OM étudie les possibilités pour un changement "rapide" de coach. Ça va bouger normalement. Cependant Gattuso peut sauver le navire en faisant une grosse série (qui n'arrivera pas) » estime le spécialiste sur les réseaux sociaux. De toute évidence, la grosse série de trois matchs qui se profile à l’Orange Vélodrome avec les réceptions consécutives de l’Ajax Amsterdam, de Rennes et de l’Olympique Lyonnais sera décisive pour l’entraîneur marseillais.

Gennaro Gattuso en grand danger ?

S’il ne prend pas des points très vite, notamment en championnat, ses jours pourraient être comptés. Avec la nomination de Mehdi Benatia à la tête de la direction sportive du club, l’Olympique de Marseille voudra peut-être prendre un nouveau virage et nommer un nouvel entraîneur sous l’impulsion de l’ancien capitaine du Maroc. En attendant, la pression est maximale sur les épaules de Gennaro Gattuso, qui joue gros dès jeudi avec la réception de l’Ajax et la possibilité de qualifier l’OM pour la phase finale de l’Europa League avant même la dernière journée sur la pelouse de Brighton.