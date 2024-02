OM ‍: Gasset, les secrets de sa méthode géniale dévoilés

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset, l'OM a relevé la tête. La méthode de l'ancien entraineur adjoint du PSG est saluée par certains de ses anciens joueurs.

L'OM a pris la décision de faire confiance à Jean-Louis Gasset pour redresser la barre d'ici la fin de saison. Pour le moment, l'ancien de Montpellier fait un sans-faute avec deux victoires en deux rencontres. Il reste encore beaucoup de chemin aux Marseillais afin d'être guéris mais déjà, la méthode Gasset plait beaucoup et a le mérite d'avoir donné un coup de fouet au groupe de l'OM. Pour certains observateurs, la direction phocéenne a fait le choix parfait pour relancer le club dans un moment très difficile. Ce n'est pas Vitorino Hilton qui dira le contraire.

Gasset, l'OM a visé juste

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Lors de quelques mots échanges sur Football Club de Marseille, l'ancien de l'OM ou encore de Montpellier a en effet donné son avis sur l'arrivée de Gasset et sur l'efficacité de sa méthode. « C'était un coach qui a beaucoup de charisme. C'est quelqu'un qui parle beaucoup avec tous les joueurs. C'est ça qui fait de lui un coach qui est proche des joueurs. On le voit tout de suite, cette équipe de Marseille a changé. Le comportement des joueurs a changé ! Il responsabilise les joueurs, bien sûr. Sur le terrain, il donne des responsabilités aux joueurs sur lesquels il peut compter. Cela fait deux matchs qu'il est là, l'OM a pris un but d'entrée mais ça n'a pas changé grand-chose. Il y a l'effet Gasset et ça se voit à l'OM », a notamment indiqué Vitorino Hilton, qui pense que les Phocéens iront dans la bonne direction jusqu'à la fin de saison avec un entraineur comme Gasset.