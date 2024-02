OM ‍: Gasset en mission, cette exigence a fait céder Longoria

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Jean-Louis Gasset a réussi ses débuts sur le banc de l’OM avec deux victoires en deux matchs. En coulisses, l’entraîneur de 70 ans a par ailleurs réussi à imposer certains choix à sa direction, notamment en ce qui concerne Pape Gueye.

Au fond du trou il y a tout juste une semaine, l’Olympique de Marseille a retrouvé des couleurs en l’espace de deux matchs. Une victoire en Europa League contre le Shakhtar Donetsk et un succès face à Montpellier ont permis aux Olympiens de se relancer et d’espérer une fin de saison en boulet de canon. Jean-Louis Gasset a soigné les têtes et a récupéré des joueurs cruciaux tels que Jordan Veretout ou Geoffrey Kondogbia, de retour de blessure. Au milieu de terrain, l’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire peut également compter sur la réintégration dans le groupe de Pape Gueye.

Écarté par la direction en raison de son refus de prolonger au-delà de juin 2024, l’international sénégalais a retrouvé le groupe et a fait son entrée en cours de jeu contre Montpellier dimanche soir au Vélodrome. Dans son édition du jour, L’Equipe raconte les coulisses de cette décision. Le quotidien national dévoile notamment que Jean-Louis Gasset a longuement discuté avec Pape Gueye afin de connaître son état d’esprit, ce à quoi l’ancien Havrais a répondu qu’il débordait de motivation.

Gasset a convaincu Longoria de réintégrer Gueye

Convaincu par le discours du joueur, Jean-Louis Gasset a osé demander sa réintégration auprès de Pablo Longoria et de son conseiller sportif Mehdi Benatia, argumentant sur le fait qu’il était en mission et qu’il avait « besoin de tous les joueurs disponibles ». Tandis que Gennaro Gattuso avait été privé de Pape Gueye, l’ancien coach de l’ASSE a lui obtenu gain de cause. La preuve que Jean-Louis Gasset a un réel pouvoir de séduction et de persuasion en interne et qu’il fait déjà l’unanimité à Marseille. Sportivement, ce retour tombe à pic pour Marseille, démuni au milieu de terrain il y a tout juste deux semaines et qui va se retrouver avec plusieurs solutions à ce poste avec les retours de Kondogbia, Veretout, Gueye et prochainement Rongier.