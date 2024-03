OM ‍: Fonseca ou Galtier, déjà une finale à Marseille ‍?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Jean-Louis Gasset a un CDD sur le banc de l'Olympique de Marseille, et déjà des noms circulent pour le remplacer. Et notamment ceux de deux entraîneurs qui connaissent bien la Ligue 1.

Alors que l'OM était dans le dur, et venait de tomber à Brest (1-0), Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont décidé de décrocher le téléphone et d'appeler Jean-Louis Gasset afin qu'il succède à Gennaro Gattuso sur le banc phocéen. Mission acceptée par celui qui venait de démissionner de son poste avec la Côte d'Ivoire, lequel signait aussitôt un contrat jusqu'à la fin de la saison avec Marseille. S'il n'a pas tout réussi, Gasset a remis le club phocéen dans le bon sens, mais à priori les dirigeants marseillais le remplaceront l'été prochain, l'idée étant d'installer un entraîneur dans la durée. Depuis quelques jours, deux profils semblent être sur les tablettes de Pablo Longoria, il s'agit de Christophe Galtier, actuellement au Qatar, et de Paulo Fonseca qui a de grandes chances de placer le LOSC sur le podium de la Ligue 1 et donc en Ligue des champions. Deux choix validés du côté de Marseille.

Encore un changement d'entraîneur à l'OM

OM: "L’arrivée de Galtier ou Fonseca pourrait apporter la stabilité que n'a pas Longoria" - https://t.co/jCYqDCdeJu — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 30, 2024

Invité de l'émission Débat Footmarseille organisé par nos confrères de FootballClubdeMarseille, Jérémy Attali, rédacteur en chef adjoint d'Actu.fr, valide ces deux entraîneurs et estime que le président de l'OM va dans le bon sens quelle que soit sa décision finale. « C’est intéressant de voir que Galtier et Fonseca sont encore dans la short-list de l’OM. On voit où Longoria veut aller. Que ce soit l’un ou l’autre, on connaît parfaitement leur style de jeu. On sait quels types de joueurs ils apprécient et on ne partirait pas dans l’inconnu comme avec un coach étranger. Galtier est un entraîneur qui a eu des résultats en Ligue 1 et qui a de la poigne. Ce n’est pas celui que je préfère. Je privilégie plus les entraîneurs de possession. Galtier est plus basé sur la transition rapide. Il me fait penser à Deschamps. Cela peut apporter la stabilité que n’a pas Longoria. L’arrivée de Benatia aura permis de montrer à Longoria qu’un entraîneur qui connaît déjà la Ligue 1, ce n'est pas si déconnant que cela. Je pense qu’il était loin de penser ça », explique le journaliste provençal. A voir tout de même si Galtier et Fonseca sont intéressés par le poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille, car Pablo Longoria a clairement démontré que sa patience était très limitée et qu'il mettait ses techniciens à rude épreuve.