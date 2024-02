OM ‍: Fausses blessures et Playstation à gogo, Clauss a fait dégoupiller Benatia

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dans les ultimes jours du mercato, l’OM a tenté un inattendu coup de force en plaçant Jonathan Clauss sur le marché des transferts. Déçu par l’implication du joueur, le club phocéen ne bluffait pas.

L’Olympique de Marseille était bel et bien prêt à vendre Jonathan Clauss dans la dernière ligne droite du mercato hivernal. Malgré un statut de joueur international français et d’élément le plus utilisé par Gennaro Gattuso depuis le début de la saison, l’ancien piston du RC Lens s’est attiré les foudres des dirigeants olympiens. Sa sortie sur blessure contre Monaco a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase alors qu'il était déjà soupçonné de s'être ménagé inutilement contre Nice. Sorti en larmes, Jonathan Clauss n’avait finalement rien selon le diagnostic du staff médical, ce qui a ensuite été confirmé lors des examens pratiqués au lendemain du match contre le club de la Principauté.

Dans son édition du jour, L’Equipe dévoile les dessous du « vrai faux départ » de Jonathan Clauss et raconte notamment que dans la nuit suivant le match nul contre Monaco au Vélodrome, Mehdi Benatia était fou de rage à l’encontre de Jonathan Clauss. A tel point que le conseiller sportif de l’OM a envoyé une note vocale à l’entourage du joueur en expliquant dans un langage « peu châtié » que Jonathan Clauss ne porterait plus jamais le maillot de l’Olympique de Marseille. Le midi suivant, la décision de placer le joueur sur la liste des transferts était validée par Pablo Longoria, Stéphane Tessier et Gennaro Gattuso.

Un clash et maintenant une prolongation à l'OM ?

Au-delà de cette fausse blessure contre Monaco, l’OM reproche à Jonathan Clauss de passer des heures devant les jeux vidéo lors des mises au vert, de trop râler à l’entraînement et d’être « trop sûr de lui depuis son retour de sélection »… comme si le joueur avait pris le melon. Ce coup de force de l’OM a servi d’électrochoc et depuis, le joueur a une attitude parfaite selon le quotidien national. « En interne, on se félicite que cet épisode ait fait prendre conscience à l'intéressé des exigences de son métier » raconte L’Equipe, qui ajoute que le club olympien souhaite maintenant entamer des négociations avec son défenseur droit pour une prolongation au-delà de 2025. La balle est maintenant dans le camp de Jonathan Clauss, dont le nom a été cité à l’Atlético, au Barça ou encore au Bayern ces derniers mois.