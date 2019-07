OM : Eyraud refuse de céder à Thauvin, alors adieu ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Parmi les joueurs cités comme étant susceptibles de quitter l'Olympique de Marseille lors de ce mercato, il y a bien évidemment Florian Thauvin, dont la valeur marchande pourrait aider le club phocéen à assainir ses comptes. Oui mais voilà, le Champion du monde ne suscite pas un engouement extrême sur le marché des transferts, et les offres sont plutôt rares sur le bureau de Jacques-Henri Eyraud. Alors que Valence lui fait les yeux doux, ce qui ne laisse pas Florian Thauvin insensible, ce dernier semble pourtant prêt à renoncer une saison de plus à jouer la Ligue des champions pour rester à l'OM.

Cependant, pour lier son destin à l'Olympique de Marseille, La Provence affirme que Florian Thauvin réclame une prolongation de son contrat. Et la réponse des dirigeants de l'OM est claire. « Rester à l’OM aurait du sens, aussi. À condition qu’il parvienne à décrocher une prolongation de contrat, ce qui ne serait pas à l’ordre du jour de la direction olympienne qui cherche toujours à amincir la masse salariale », explique le média régional. Il reste cependant un peu plus d'un mois à Florian Thauvin et aux responsables phocéens pour parvenir à trouver un terrain d'entente ou bien il semble inéluctable que l'international tricolore de l'Olympique de Marseille découvrira la Liga et retrouvera la Ligue des champions.