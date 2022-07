OM : Courbis soupçonne une arnaque de Sampaoli

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Jorge Sampaoli et l'OM, c'est désormais de l'histoire ancienne. Le coach argentin, en désaccord avec la politique de recrutement du club phocéen, a claqué la porte.

A l'OM, tout va toujours très vite. Alors que les Phocéens reprenaient récemment l'entrainement, il n'aura pas fallu longtemps pour que toute la Canebière soit bouleversée. En effet, on a appris dans la journée de vendredi que Jorge Sampaoli ne comptait plus continuer en tant que coach de l'OM. Parmi les raisons, une énorme divergence de point de vue sur le mercato marseillais avec Pablo Longoria. Selon certaines informations, Sampaoli voulait voir du lourd arriver quand son président misait sur des profils à fort potentiel ou en adéquation avec la réalité des finances marseillaises. Alors que la fin de saison dernière avait laissé beaucoup d'espoir pour la suite, voilà déjà l'OM en train de faire les gros titres. Surtout, il faut désormais se mettre à la recherche d'un nouvel entraineur, capable de coller à la mentalité phocéenne. En tout cas, du côté de certains observateurs, on ne cautionne pas le comportement de Jorge Sampaoli. C'est notamment le cas de Rolland Courbis.

Rolland Courbis a la rage contre Sampaoli

L’Olympique de Marseille et Jorge Sampaoli annoncent leur décision commune de mettre fin à leur collaboration.



👉 https://t.co/wTbzqlOvwc pic.twitter.com/uQGpW43hKP — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 1, 2022

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a en effet pas manqué de tacler le manque de classe de l'entraineur argentin sur ce coup-là. « On s'est habitué presque à tout. On s'est habitué à ne plus être surpris avec ce gars-là sur pas mal de choses. On pouvait y voir un petit signe annonciateur quand il parlait des recrues qui n'arrivaient pas. On peut ne plus être surpris. Mais par curiosité, j'attends de voir où il va aller. Partir comme ça le jour de la reprise... Il y a des choses qui ne se font pas. Il n'y avait pas de problèmes. Il était sous contrat. J'espère que l'OM ne va pas lui faire de cadeaux. S'il part et qu'il en a marre, ok. Mais si c'est pour aller dans un autre club en partant gratuitement, je pense que Longoria est suffisamment malin pour ne pas lui faire trop confiance quand même », a notamment indiqué Rolland Courbis, surpris mais aussi déçu de Jorge Sampaoli. L'OM s'est déjà mis au travail concernant la succession de l'ancien coach de l'Argentine et souhaite annoncer son nom en tout début de semaine prochaine. Roberto De Zerbi (Shakhtar) et Igor Tudor (Hellas Vérone) sont cités parmi les favoris.