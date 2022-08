OM : Cengiz Under, officiellement tête de Turc d'Igor Tudor

Dans : OM.

Par Marc Verti

Décidément, l'été est très chaud à Marseille. Après les différents problèmes entre Igor Tudor et l'effectif marseillais, c'est un nouveau joueur de l'OM qui est recadré par l'entraîneur croate. Cengiz Ünder.



La saison risque d'être mouvementée à l'OM. Avec les arrivées de Pablo Longoria et Jorge Sampaoli l'année dernière, l'OM avait réussi une très belle saison en terminant deuxième derrière le PSG. Mais avec le départ de l'entraîneur argentin et l'arrivée de son remplaçant Igor Tudor, l'ambiance a beaucoup changé à Marseille. Récemment, de nombreux clashs ont éclaté entre des membres de l'effectif marseillais comme Guendouzi ou Payet avec le technicien croate. Si les tensions semblaient être apaisées, selon les informations de La Provence, ça serait au tour de Cengiz Ünder d'avoir une mésentente avec Igor Tudor. Mais cette fois-ci le problème irait plus loin puisque le Turc a du mal à exprimer son plein potentiel avec Tudor. Repositionné au poste de latéral durant la préparation estivale de l'OM, le joueur de 25 ans ne prend pas de plaisir à jouer sous les ordres de Tudor qui semble ne pas être convaincu par son attaquant.

Longoria prêt à vendre Ünder ?

Pablo Longoria l'a déjà rappelé en conférence de presse il y a quelques jours, dans la hiérarchie, il y a le club, puis l'entraîneur, et après viennent les joueurs. Cette déclaration laisse entendre qu'Igor Tudor a le droit de décider si un joueur fait partie de ses plans sur le long terme ou non. La Provence explique que les relations entre Ünder et son entraîneur ne sont pas bonnes et qu'un départ pourrait être envisagé par la direction phocéenne. Pablo Longoria et Javier Ribalta ne seraient pas spécialement pour un départ, mais en cas de grosse offre, le club réfléchira sérieusement à l'avenir de celui qui était l'un des hommes forts de Sampaoli l'année dernière. Avec 13 buts inscrits pour sa première saison à l'OM, Ünder va devoir penser à une porte de sortie s'il veut continuer de jouer à son poste de prédilection.