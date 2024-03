OM ‍: Benatia le tacle, Clauss dévoile sa grande fierté

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Depuis le début de la saison, Jonathan Clauss est en conflit avec la direction de l'Olympique de Marseille. Mehdi Benatia a également publiquement critiqué le joueur qui de son côté, estime n'avoir aucun problème avec son club.

Critiqué pour son comportement et son manque de professionnalisme, Jonathan Clauss est souvent pointé du doigt à l'OM, malgré des statistiques plus que correctes. Le latéral droit est l'un des joueurs les plus décisifs cette saison à Marseille, notamment sur la scène européenne où il a inscrit 2 buts et a délivré 7 caviars. Néanmoins, son apport défensif est parfois remis en cause, tout comme son implication au sein du club de la cité phocéenne. À tel point que Jonathan Clauss pourrait quitter l'OM lors du prochain mercato estival. Pourtant, le joueur de 31 ans considère que sa relation avec les dirigeants marseillais est très bonne.

Concentré sur l'OM, Clauss n'a pas de problème

Jonathan Clauss sur sa relation avec la direction de l'OM



"Tout a toujours été, en tous cas de mon côté, apaisé. Ils ont eu des choses à dire, je les ai entendues, je suis conscient de la situation. Il n'y avait pour moi, en tous cas, pas de problème et il n'y a toujours pas de… pic.twitter.com/pTM4lqiJnb — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 24, 2024

« Tout a toujours été, en tout cas, de mon côté, apaisé. Ils ont eu des choses à dire, je les ai entendues, je suis conscient de la situation. Il n'y avait pour moi, en tout cas, pas de problème et il n'y a toujours pas de problème. Oui, c'est apaisé. Porter le maillot de l'OM aujourd'hui, au stade Vélodrome et maintenant avec l'équipe de France, il y a une grande fierté ! J'ai adopté ce club. J’y suis consacré à 300% » a affirmé l'ancien défenseur du RC Lens, dans un entretien avec Téléfoot. Clauss confirme avoir reçu des instructions spécifiques de la part de la direction mais assure que son cas n'est pas un problème pour le club. Après avoir raté de peu la Coupe du monde au Qatar, le natif de Strasbourg aspire à être présent en Allemagne pour disputer l'Euro 2024. Cela semble être son objectif principal cette année, devant même ceux de l'OM. Et visiblement, ça irrite la direction et les supporters, même si de son côté, Jonathan Clauss est serein.