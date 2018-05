OM : Benatia et l'OM, pour 25ME le deal sera accepté

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Si en début de semaine Mehdi Benatia avait expliqué que malgré toute l'estime qu'il avait pour son club formateur et pour Rudi Garcia, sa signature à l'Olympique de Marseille n'était pas d'actualité, les choses auraient évolué ces derniers jours affirme Calciomercato. En effet, l'entraîneur de l'OM, qui a déjà travaillé avec Mehdi Benatia à la Roma, aurait pris le dossier en charge et se serait directement entretenu plusieurs fois avec le défenseur international marocain de la Juventus.

Et ces discussions devraient rapidement aboutir à une offre concrète de l'Olympique de Marseille pour le joueur turinois, le club phocéen cherchant un joueur ayant ce profil. Seul problème, le média italien affirme que la Juventus réclame 25ME et pas un centime de moins pour laisser partir Mehdi Benatia, et qu'en plus d'autres clubs sont également à l'affût dans ce dossier. Info ou intox, personne ne le sait à part les dirigeants de la Vieille Dame, mais il est évident que si l'OM veut rafler la mise il lui faudra faire une grosse offre.