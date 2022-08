OM : Bakambu out, Fenerbahçe fait sourire Marseille

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Arrivé à l'OM en janvier dernier, Cédric Bakambu pourrait déjà dire adieu à la Canebière. Le club phocéen est déçu par ses performances et ne le retiendra pas en cas d'offre convenable. Celle-ci va peut-être venir de Turquie.

Il est passé de très bonne affaire à paria de l'OM. Cédric Bakambu n'a pas vraiment convaincu sous le maillot marseillais lors de ses six premiers mois chez les Phocéens. Arrivé libre en janvier dernier après la fin de son contrat au Beijing Guoan, il devait apporter un profil différent à l'attaque marseillaise. Surtout, l'ancien joueur de Sochaux et Villarreal devait enfiler les buts comme des perles. Malheureusement, le compte n'y est pas avec quatre petits buts en 22 matches toutes compétitions confondues. C'est bien maigre d'autant plus quand on possède le plus gros salaire du vestiaire marseillais.

Fenerbahçe fait le forcing auprès de Bakambu

Ainsi, alors que l'OM doit assainir ses finances, Cédric Bakambu ne fait pas partie des joueurs intransférables du vestiaire. Pablo Longoria et son équipe sont à l'écoute de toute offre suffisante pour l'attaquant congolais. Le Celta Vigo est déjà venu aux renseignements sans forcément passer à l'attaque. Cependant, un autre club est lui bien plus entreprenant dans le dossier, il s'agit de Fenerbahçe.

🔹Après avoir recruté Luan Peres, Fenerbahce 🇹🇷 aimerait aussi attirer dans ses filets Cédric Bakambu ! (@fotomac) #MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/njT00DezHE — Infos OM (@InfosOM_) August 6, 2022

En effet, selon le média turc Fotomac, le club stambouliote a déjà pris contact avec les représentants de Cédric Bakambu. Très intéressé par le profil de l'attaquant olympien, le Fener est un candidat crédible à un transfert cet été. Bakambu plaît en Turquie surtout après son passage réussi à Bursaspor en 2014-2015. Il avait alors inscrit 21 buts en 40 matches, ce qui lui avait permis d'être transféré à Villarreal dans la foulée. Reste à donner un bon montant à l'OM et à convaincre le joueur. Un dernier détail loin d'être anecdotique tant Bakambu a clamé vouloir rester à l'OM ces derniers jours.