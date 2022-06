OM : Axel Witsel refuse Marseille et file à Madrid !

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille semblait avoir de solides arguments pour faire venir Axel Witsel, mais finalement l'international belge a décidé de signer à l'Atlético de Madrid.

Son contrat avec le Borussia Dortmund s’achevant à la fin du mois de juin, Axel Witsel savait que plusieurs clubs le convoitaient, et notamment l’OM où Pablo Longoria lui faisait les yeux doux. Pendant plusieurs jours, le club phocéen affichait une certaine confiance concernant la signature du milieu défensif de 33 ans. Et il y avait de quoi, car le joueur aux 124 sélections avec l’équipe de Belgique avait apprécié l’offre émise par les dirigeants marseillais pour le convaincre de signer. Cependant, le rêve de l’Olympique de Marseille s’achève brutalement ce samedi. La RTBF annonce qu’Axel Witsel va passer sa visite médicale lundi dans la capitale espagnole avant de parapher un nouveau contrat avec l’Atlético de Madrid. Selon le média belge, c’est l’échange direct entre Axel Witsel et Diego Simeone qui a fini par convaincre le natif de Liège de choisir de rejoindre les Colchoneros. « Le directeur sportif de l’Atlético Madrid Andrea Berta est venu aux nouvelles, sachant que les négociations étaient déjà bien entamées entre Axel Witsel et l’Olympique de Marseille. S’en est suivi, un entretien entre le coach Diego Simeone et le Diable Rouge. Une discussion constructive. Le courant est directement passé entre les deux hommes », explique Pierre Deprez, journaliste de la RTBF.

Witsel préfère jouer la Ligue des champions avec l'Atlético de Madrid

Le média précise qu’une fois qu’il aura passé la traditionnelle visite médicale, lundi, Axel Witsel signera dès mardi un contrat d’un an avec une option pour une saison supplémentaire avec l’Atlético de Madrid, qui comme l’Olympique de Marseille jouera la Ligue des champions la saison prochaine. Un argument qui avait été mis en avant par Pablo Longoria lorsqu’il évoquait ce mercato d’été, mais qui forcément n’était plus susceptible de faire la différence face au club de Liga. La RTBF fait remarquer qu’il s’agit là du sixième club du milieu de terrain, qui va découvrir un sixième championnat après le Standard, Benfica, le Zénith Saint-Pétersbourg, Tianjin, et Dortmund. Du côté de l’OM, on va devoir travailler sur d’autres pistes, Jorge Sampaoli ayant besoin d’un renfort avec ce profil, ce qui doit être une légitime déception pour les responsables phocéns.