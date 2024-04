OM ‍: Aubameyang seul au monde, le chiffre terrifiant

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur de 23 buts toutes compétitions confondues cette saison, Pierre-Emerick Aubameyang est le monsieur plus de l’OM. Problème, l’international gabonais est bien seul à marquer à Marseille.

Dans cette saison galère, l’Olympique de Marseille peut heureusement compter sur l’efficacité d’un buteur hors pair en la personne de Pierre-Emerick Aubameyang. Malgré un début de saison un peu compliqué, l’ancien attaquant du FC Barcelone ou encore d’Arsenal a vite trouvé la bonne carburation. Auteur de 23 buts toutes compétitions confondues, l’international gabonais de 34 ans fait honneur à son statut. Pablo Longoria et Mehdi Benatia s’en félicitent et ont bien l’intention de faire de « Auba » le joueur majeur de l’OM la saison prochaine. Autour de lui en revanche, il va falloir faire le ménage car un chiffre démontre qu’en dehors du numéro dix marseillais, personne ne marque à Marseille et c’est un véritable problème.

OM : Aubameyang c'est Dieu, Marseille à ses pieds https://t.co/CnDJo91ush — Foot01.com (@Foot01_com) March 15, 2024

La « Aubameyang dépendance » est plus présente que jamais, comme le souligne Le Phocéen à travers certains chiffres éloquents. « Le statisticien Opta avait publié un classement basé sur les Expected Goals (les buts qui "auraient dû" être marqués selon la position des tirs). À ce jeu-là, l'OM aurait dû être classé à la mi-saison en position de dauphin du championnat avec 31,6 points, contre 27 à l'époque. Voilà de quoi ajouter encore de la frustration à notre saison » indique dans son édito le média pro-OM, avant de poursuivre en évoquant le manque d’efficacité terrible des attaquants marseillais, en dehors bien sûr de Pierre-Emerick Aubameyang.

En dehors d'Aubameyang, personne ne marque à l'OM

« Peut-être tout simplement que nos joueurs offensifs manquent de qualité devant le but pour viser plus haut. Hormis Pierre Emerick Aubameyang qui s'illustre avec ses 23 buts toutes compétitions confondues, les deuxièmes meilleurs buteurs de l'OM ex aequo sont Jordan Veretout, Chancel Mbemba et Ismaïla Sarr... avec seulement 5 buts chacun » peut-on lire. Des chiffres terribles alors que l’OM a investi plus de 10 millions d’euros sur Ismaïla Sarr, près de 20 millions d’euros pour recruter Iliman Ndiaye et qui compte Joaquin Correa, prêté par l’Inter Milan dans son effectif et auteur de… zéro but cette saison. Il n’y a pas à dire, le principal problème de Marseille cette saison est indiscutablement le manque d’efficacité de ses attaquants en dehors d’un Aubameyang bien seul au monde.